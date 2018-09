El creador de PUBG respondió preguntas de soporte técnico a fans del Battle Royale [VIDEO]

PlayerUnknown's Battlegrounds es el videojuego Battle Royale que puso en el mapa al género, al menos en el mapa grande. La modalidad hoy famosa gracias a juegos como el mismo PUBG y Fortnite, ya llevaba un largo recorrido en la industria. Pero, sin dudas, uno de los personajes clave en la historia de este fenómeno, si es que existe alguno, es definitivamente Brendan Greene, conocido también como 'PlayerUnknown'.

No te has confundido ni equivocado al leer, PlayerUnknown es el nombre de pila de este popular gamer/diseñador, y es por él que el popular PUBG se llama de esa manera (PlayerUnknown's Battlegrounds o, en español, los 'campos de batalla de PlayerUnknown). Para que no te queden dudas de aquí en adelante, te contamos que Brendan Greene es nada más y nada menos que la mente maestre atrás de todo el fenómeno Battle Royale.

Hace unos cuantos años, durante la alza en popularidad que tuvieron los videojuegos de supervivencia (gracias a Minecraft) a alguien se le ocurrió mezclar ese concepto con la conocida mecánica del 'último nombre en pie', y con la reciente película de 'Los Juegos del Hambre' que se estrenaba durante esas épocas. Esta última inspirada también por la película japonesa 'Battle Royale' del año 2000, que se basa al mismo tiempo en una novela y que inspiró el nombre del género.

Seguro te preguntarás ¿Y quien fue el genio al que se le ocurrió juntar todos esos elementos para crear lo que sería el género de la década? Pues acertaste, fue el mismísimo Brendan Greene, que por esos días era conocido por su apodo 'PlayerUnknown' en los foros del videojuego Arma 2. En este juego, que tenía grandes capacidades para ser modificado, Brendan Greene realizó lo que sería el primer Battle Royale como lo conocemos: Day Z.

Para no alargarnos en la explicación, te resumiremos los proyectos en los que Brendan Greene estuvo involucrado entre los cuales están H1Z1 y por supuesto, PlayerUnknown's Battlegrounds. Todo fue resultado de los deseos de Greene por plasmar su idea del Battle Royale tal cual como él la había imaginado y que pudo consumarse cuando por fin fundó su propio estudio Bluehole y más adelante su compañía PUBG Corporation, responsable del Battle Royale que se hizo conocido mundialmente.

Como ves, se trata de la mente maestra atrás de todo. De no se por él probablemente videojuegos como Fortnite, PUBG, H1Z1, Scum, Free Fire y el próximo Ring of Elysium no existirían. Sabemos que no todo fue color de rosas, y que PUBG desde su lanzamiento hasta el día de hoy ha tenido muchos problemas técnicos. Es por eso que Brendan Greene estuvo dispuesto a resolver las dudas de los fanáticos a PUBG al menos por un momento, gracias a una iniciativa de la revista Wired de Estados Unidos, la que creó un video para capturar el momento en el que Brendan Greene responde directamente a los jugadores de PUBG y despeja muchas dudas.

Sin más que anticiparte aquí tienes el video. Lamentablemente el canal de Wired no admite traducciones de la comunidad y el video está en inglés, pero no desesperes, te hemos traído la traducción pregunta por pregunta y la puedes ver aquí abajo:

Hola, soy Brendan Greene, alias PlayerUnknown, director creativo de PUBG y estoy aquí para brindar soporte técnico a PUBG gracias a Wired.

Pregunta 1: ¿Por qué soy tan malo en el juego?

Rpta: Soy malo en el juego, no sé por qué, solo sé que hay mejores jugadores por ahí. Pero sigue jugando, encuentra arbustos y ámalos. Ese es mi consejo.

Pregunta 2: ¿Por qué los vehículos pesan como una hoja de papel? Se voltean muy fácilmente.

Rpta: La verdad es que si estás yendo a 120 kilómetros por hora a través de campos, todos los vehículos tienden a voltearse. En realidad me siento orgulloso de nuestras física de vehículos, creo que corren muy bien. Lo sé, las físicas de choque no son lo que deberían ser pero, pero bueno, con la manera que tenemos todos de manjear esos vehículos, por supuesto que se van a voltear.

Pregunta 3: ¿Cuando será que los otros mapas tengan más 'loot'? Acabo de caer en Pochinki, en el centro del mapa en una ciudad. Atravesé 5 casas y encontré 0 armas así que caminé hacia afuera y la gente que sí encontro armas me abatió rápidamente. Ni siquiera pude coger un revólver.

Rpta: Este es el problema, si todos caen en Pochinki o si todos caen en School siempre habrán algunos que cojan armas y algunos que no. Mi recomendación, de acuerdo a la forma en que yo mismo juego, es que te alejes de estas zonas bastante pobladas y vayas hacia las zonas 'no tan pobladas' y gasta esos primeros minutos 'looteando'. Caer en Pochinki es divertido pero es mucho más probable que termines siendo abatido por cualquiera que coja un arma primero que tú. Siempre discutimos sobre el balanceo del 'loot' y en el futuro planeamos hacer más balances a esto asi que nunca se sabe lo que puede cambiar.

Pregunta 4: ¿Cuando vendrá un evento puntos por hacer trucos y piruetas geniales (con motos por ejemplo)?

Rpta: Queremos darles más retos y cosas por el estilo pero nunca se sabe lo que sucederá en el futuro, puede que sí puedas hacerte de esos puntos extra.

Pregunta 5: Vayamos al punto de una vez, ¿PUBG saldrá para PlayStation 4? ¿Pregunta simple para respuesta simple? Ahorra mucha espera a las personas que esperan al juego en PS4.

Rpta: Me gustaría que fuera simple. Por el momento solo puedo decir que estamos enfocados en PC y en sacar la versión 1.0 de Xbox One.

Pregunta 6: ¿Por qué en todas las partidas mi personaje no tiene cabeza?

Rpta: Pre-estreno de Xbox. Van a haber bugs. Pero vamos a repararlos antes del 1.0, estamos en eso.

Pregunta 7: ¿Podemos tener indicadores de golpes y balas? Me gustaría contar con un sentido general de por donde llegó esa bala que me atravesó la espalda. Por favor, todos queremos eso.

Rpta: No, ¡no todos ustedes quieren eso!. Los indicadores de balas son buenos pero realmente hemos gastado mucho tiempo en pulir nuestro sistema de sonido a un estado en el que debería saber de donde te disparan si sabes usar el sistema de sonido. Los indicadores de balas harían el juego un poco más 'arcade' y ya hemos brindado bastantes herramientas para que sepas de donde te están disparando.

Pregunta 8: ¿Acaso los servidores de prueba de BP van a mezclarse con los servidores regulares? Y si no, ¿cual es el punto en habérnoslo dado?

Rpta: Para probarlos, la pista está en el nombre.

Pregunta 9: Hey PUBG, en vez de agregar más cosas, ¿pueden tomarse un minuto para enfocarse en arreglar lo que ya está y hacerlo más fluído?

Rpta: Sí, pero no podemos hacer las dos cosas, los ingenieros en agregar nuevas cosas no son los mismos ingenieros que arreglan lo que ya está en el juego. Tenemos que darles a todos cosas que hacer y agregar nuevo contenido son algunas de estas cosas.

Pregunta 10: La zona roja todavía existe ¿Por qué?

Rpta: Contrariamente a pensar que eres un jugador malo (risas) Es una broma, en verdad la zona roja siempre será revisada, cuenta con un propósito, da cobertura de ruido y distracciones y siempre estamos pensando en maneras de mejorarlo y hacerlo más parte del juego y no tan solo una molestia para los jugadores.