South Park: The Stick of Truth ya tiene fecha de estreno para Nintendo Switch

El éxito logrado por South Park: The Fractured but Whole de Ubisoft en Nintendo Switch, motivó que la empresa anuncie la llegada de South Park: The Stick of Truth, RPG basado en la serie animada para adultos South Park, a la consola híbrida para los próximos días.

South Park: The Stick of Truth fue relanzado en febrero de este año para

PlayStation 4 y Xbox One, pero ya es una costumbre que las empresas desarrollen versiones de sus juegos para anunciarlos en Nintendo Switch, esto es debido a la experiencia de juego que ofrece la consola híbrida.

Ubisoft quiso sorprender a los usuarios de Nintendo Switch con un nuevo título de South Park, luego del éxito de South Park: Fractured but Whole en la consola híbrida, se decidió que South Park: The Stick of Truth también tenga una versión para la Switch, la cual llegará el próximo martes 25 de septiembre a la consola híbrida en su versión digital desde la eShop.

En South Park: The Stick of Truth para Nintendo Switch tendrás el rol del "niño nuevo" y podrás jugar junto a Cartman, Kyle, Stan, Butters, Kenny y otros personajes más, quienes lucharan junto a ti para defender el patio de recreo que será el escenario de las batallas y salvar el castillo de Cartman llamado Kuppa Keep Kingdom, el cual será invadido por distintas criaturas y deberás convertirte en el salvador de South Park.

South Park: The Stick of Truth, desarrollado por Obsidian Entertaiment y Ubisoft, llegó al mercado el 6 de marzo del 2014 para PlayStation 3, Xbox 360, y PC.