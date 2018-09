Pokémon GO: Poképaradas no podrán ubicarse en lugares para adultos

Niantic anunció recientemente un nuevo sistema en Pokémon GO por el cual los jugadores podrán nominar sus lugares favoritos para que puedan convertirse en poképaradas. El sistema recibió el nombre de "Pokéstop Nomination" y por ahora se encuentra en modo de prueba exclusivamente para jugadores de Brasil y Corea del Sur.

Un día después de anunciada la llegada de este sistema, Niantic se apresuró a hacer alcanzar nuevos detalles a sus jugadores. Precisamente, quiso dejar claras las limitaciones que el sistema de participación libre tendrá por naturaleza. Algo totalmente necesario sobre todo con la experiencia aprendida durante el lanzamiento del juego.

Niantic puso en claro a través de una publicación en su web oficial que las poképaradas no podrán establecerse, ni ser propuestas, en lugares de entretenimiento para adultos, como bares. Lugares de esta índole estarán completamente descartados.

En su publicación, Niantic muestra una relación de propuestas inelegibles, las cuales se justifican por la foto que los usuarios usen para representar el lugar. Entre estas propuestas que no serán tomadas en cuenta podemos encontrar lugares sin acceso peatonal, escuelas y jardines de niños, propiedad residencial privada, lugares que obstruyan el paso de servicios de emergencia, lugares no permanentes como ferias de navidad, fotos de objetos, animales y personas; fotos de mala calidad, fotos con copyright y lugares de servicio o tiendas con orientación hacia el entretenimiento de adultos (tiendas de licor, galerías de tiro y armas, etc.)

También se estableció una relación de nominaciones elegibles como lugares con una gran historia, valor educacional y que tengan relevancia histórica. Entre estas se recomiendan carteles con información educativa, estatuas, esculturas, lugares que muestren bellas artes como teatros y museos, edificios con arquitectura renombrada, lugares para pasar el rato y lugares para turistas.