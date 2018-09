Ofertas: PUBG y juegos a menos de 10 soles en nueva tienda virtual

La plataforma brasileña de juegos digitales, Nuuvem, ha llegado al Perú recientemente. Lo que significará que ya puedes adquirir sus juegos en soles. Esta es una de las tiendas virtuales mejor posicionadas en la región, ya que ofrece atractivos descuentos regularmente y es percibida como una opción segura similar a Steam, GOG y Humble Bundle.

Nuuvem solo vende claves de producto, conocidas como ‘keys’, por lo que tendrás que utilizar otros clientes para activar tus juegos, como por ejemplo Steam. Con respecto a la disponibilidad de los títulos, solía ser el caso que algunos juegos en Nuuvem solo estaban disponibles en Brasil. Con su reciente apertura a nuestro mercado, y a nuestra moneda local, casi todo su catálogo puede ser adquirido y activado en Perú.

La distribuidora digital está inaugurando su aparición en nuestro territorio con una serie de ofertas por la semana de la independencia en Brasil. Estas estarán disponibles hasta hoy a las 9 de la noche. Entre los principales juegos con jugosos descuentos están:

PlayerUnknown's Battleground (PUBG) a S/. 38.19

Far Cry 2 Fortune's Edition a S/. 5.11

Far Cry 3 a S/. 10.22

Far Cry 4 a S/. 15.34

Prince of Persia: The Forgotten Sands a S/. 8.52

Ryse: Son of Rome a S/. 5.96

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Starter Edition a S/. 23.44

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier Digital Deluxe Edition a S/. 6.39

Assassin's Creed 2 Edición Digital Deluxe a S/. 10.22

Assassin's Creed Revelations Gold Edition a S/. 15.34

Assassin's Creed Rogue Deluxe Edition a S/. 15.34

Assassin's Creed 2 Director's Cut Edition a S/. 10.22

Assassin's Creed Unity a S/. 15.34

Assassin's Creed Syndicate a S/. 20.46

Para ver toda la lista de ofertas puedes ingresar aquí.

Para activar un producto en Nuuvem, tendrás que crearte una cuenta y fijarte en el cliente especificado para cada juego, las ofertas mencionadas están disponibles tanto para Windows Store y Uplay. Por lo que necesitarás crearte una cuenta gratuita en alguna de estas plataformas. Después de comprar tus títulos, te serán entregadas las claves de producto o llaves, las que tendrás que activar en alguno de los clientes disponibles del juego. Puedes encontrar sencillos tutoriales sobre cómo comprar y activar tus juegos de Nuuvem aquí.