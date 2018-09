Nintendo Switch: estas son las novedades que trajo el reciente Nintendo Direct

Nintendo Direct se iba a realizar el pasado 6 de septiembre, pero el terremoto en la isla de Hokkaido obligó a la gran N a postergar la transmisión, en donde se anunciaron las novedades que tendrá la Nintendo Switch y 3DS próximamente.

La transmisión duró 35 minutos y estuvo llena de sorpresas, aunque nos quedamos con ganas de saber que pasará con títulos como Bayonetta 3 el cual se especula que será exclusivo para la Nintendo Switch, ya que la segunda entrega fue exclusiva para Wii U y llegó tiempo después a la consola híbrida y noticias de Golden Sun.

Sin embargo, la transmisión del Direct inició con el tráiler del juego de terror protagonizado por el hermano menor de Mario Bros, Luigi en el título Luigi's Mansion 3 que llegará a la Nintendo Switch en el 2019. Además, tendrá un modo cooperativo para el remake de la primera entrega.

Katamary Damacy Reroll, el clásico juego de PlayStation 2 tendrá una remasterización HD que llegará a finales del 2018 para la Nintendo Switch.

Nintendo Switch Online es el servicio de paga en línea que brindará la gran N para todos los usuarios que quieran jugar de manera online y estará disponible desde el 18 de septiembre.

Splatoon 2 será actualizado a la versión 4 y tendrá nuevos escenarios, modos de juego Turf War, nuevas armas y parte de la colección Kensa ya está disponible.

Final Fantasy llegará a la Nintendo Switch con 8 títulos los cuales son:

Final Fantasy XV Pocket Edition HD

World of Final Fantasy Maxima

Chocobo's Mystery Dungeon

Final Fantasy VII

Final Fantasy IX

Final Fantasy X - X2 HD Remaster

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

A whole host of legendary FINAL FANTASY titles are being released on #NintendoSwitch over the coming months and into 2019! pic.twitter.com/Y6pLAVx54h — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13 de septiembre de 2018

Super Smash Bros. Ultimate tendrá un paquete en el que incluirá el código para descargar el título y un diseño especial de la Nintendo Switch.

New bundle approaching! This upcoming bundle will include a #NintendoSwitch system, Super #SmashBrosUltimate branded Joy-Con controllers and dock, as well as a download code for the game. Available 11/2. pic.twitter.com/x4tXUngnOk — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13 de septiembre de 2018

Isabelle, conocida también como Canela, es un personaje de Animal Crossing e integrará la lista de peleadores de Super Smash Bros. Ultimate.

Tom Nook llegará con una nueva entrega de Animal Crossing para Nintendo Switch y estará disponible en el 2019.

New Super Mario Bros. U Deluxe fue confirmado en el Direct con una versión para Nintendo Switch. El juego tendrá modo multijugador para 4 personas y estará disponible el 11 de enero del 2019.

Diablo III: Eternal Collection estará disponible desde el 2 de noviembre a 60 dólares.

Yoshi's Crafter World es el nuevo título que tiene como protagonista a Yoshi para Nintendo Switch. Tendrá modo cooperativo y niveles que se podrán jugar empezando desde el final y ver si somos capaces de llegar hasta el inicio.

Town es el nombre provisional del nuevo juego de Game Freak, creadores de Pokémon, el cual es un RPG ambientado en un pequeño pueblo protegido por un gran castillo, pero un día es atacado por distintas criaturas y los pueblerinos deberán defenderse a toda costa, mientras descubren el secreto de lo que sucede.

Mario Tenis Aces tendrá a Birdo, Paratroopa, Floro Piraña y Shy Guy de manera gratuita al igual que el modo de juego cooperativo online para superar distintas pruebas y cumplir distintas misiones. Todo esto llegará en la actualización de septiembre.

Capcom Beat'em up es un recopilatorio de los mejores juegos de Capcom en los años 90, para Nintendo Switch, donde están títulos como Captain Commando, Kight of the Round, Final Fighty y más tendrán modo multijugador local y en linea de hasta 4 personas

The World Ends With You: Final Remix tendrá una pequeña expansión incluida en el remix, con nuevos enemigo y reapers mapeado en Shibuya.

Nintendo 3DS

Kirby's Epic Yarn, juego que fue lanzado para Wii, tendrá una nueva versión que llegará en 2019 para Nintendo 3DS.

Más #Kirby en el reino de los hilos sale a la venta en exclusiva para Nintendo #3DS en 2019. 🧶 ¡Vuelven todas las fases de la versión de Wii y se han añadido nuevas funciones! #NintendoDirect pic.twitter.com/LMgVyuZmuC — Nintendo España (@NintendoES) 13 de septiembre de 2018

Los famosos hermanos de la gran N se vuelven a juntar en Mario & Luigi: Bowser's Inside Story es el nombre del nuevo título para Nintendo 3DS y estará disponible desde el 11 de enero del 2019.