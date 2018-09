Nintendo Switch tendrá mandos NES y podrán ser usados con estos juegos

Nintendo Direct estuvo lleno de sorpresas para grandes y chicos, ya que en la transmisión se anunció una nueva lista de juegos clásicos que tendrá disponible la Nintendo Switch; sin embargo, eso no fue lo único que se anunció, puesto que la consola híbrida también contará con joy-con inspirados en los mandos de la famosa consola NES.

Tal vez de pequeño quisiste tener una consola NES y jugar Super Mario Bros, Donkey Kong, The Legend of Zelda, entre otros, pero no tuviste la oportunidad y ahora que han pasado los años eres dueño de una Nintendo Switch, bueno esta es tu oportunidad de poder jugar estos clásicos videojuegos de consola pero desde tu moderna consola híbrida.

PUEDES VER:

Como sabrás Nintendo Switch tiene un servicio llamado Nintendo Switch Online, que estará disponible desde próximo martes 18 de septiembre, el cual deberás pagar para jugar de manera online, almacenar partidas en la nube, un chat para el smartphone, ofertas exclusivas para los suscriptores y una consola virtual de NES.

Hace unas horas, en el Nintendo Direct, transmisión online que realiza la compañía japonesa, una de las principales novedades fueron las nuevas Joy-Con NES, estos mandos tendrán el mismo diseño que los originales y solo podrán ser utilizados con los juegos de la consola virtual de NES en el servicio de Nintendo Switch.

Los Joy-Con NES cuestan 60 dólares y podrán ser utilizados exclusivamente con estos juegos.