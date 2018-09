Bebé se contagia de terrible enfermedad porque adulto mayor le besó los pies

En el Reino Unido. Las imágenes ya están siendo viralizada a través de Facebook. Una mujer de 23 años que recientemente se convirtió en madre publicó en esta red social lo que un adulto no puede hacer cuando un bebé está recién nacido.

Lucy Kendall mamá de Oliver de 11 días de nacido, subió unas fotografías a través de Facebook, en la que se ven al pequeño hospitalizado y conectado a unas sondas por la ignorancia de una persona mayor.

En el post de Facebook, Kendall explica que Oliver dejó de comer de un día para otro y que luego de ello, se retorcía de dolor. Al no saber qué sucedía, ella su esposo Jaz llevaron a su bebé al hospital.

En el Facebook también relató que luego de 8 días bajo observación médica, los galenos le dijeron que tenía un herpes, un virus que para un bebé tan pequeño podría ser mortal.

Lucy también dijo en Facebook que los doctores explicaron que este virus puede transmitirse cuando un persona tiene herpes labial y se lo puede contagiar a un bebé.

Luego de 21 día, Oliver fue dado de alto y ahora debe seguir un riguroso tratamiento por seis meses, además de seguir bajo vigilancia médica.

Otro caso en Facebook. Una adolescente de 14 años anunció su muerte a través de la red social de Facebook debido a una decepción amorosa. El hecho sucedió la madrugada del domingo y el lugar elegido fue una casa abandonada conocida como el "Casino del Diablo".

Pero la muerte de Karen Michael Peralta Bernal no sería una coincidencia ya que la menor una noche antes del suicidio había dejado diversos mensajes en Facebook, en los que advierte que se quitará la vida, al parecer por una decepción amorosa.



“Mañana me voy a suicidar, fue un gusto haberlos conocido. (...) Él ya no regresó, no otra vez, qué bueno que hasta ahora no te haigas arrepentido, me voy muy contenta por eso (sic)” (...) “Quizá el destino nos separó porque los dos merecemos algo mejor”, escribió en Facebook.

La menor fue velada en una ceremonia íntima y el Facebook de la adolescente se llenó de mensajes de duelo para ella y su familia.

Facebook combate el suicidio con Inteligencia Artificial

Vale destacar que la red social creado por Mark Zuckerberg anunció hace algunos meses que iba combatir el suicidio y la depresión entre la comunidad de usuarios que usan Facebook, sin embargo la nueva herramienta que identificará las publicaciones que tienen que ver con el suicidio todavía no llega a todas los países y se espera que su uso sea de forma progresiva.