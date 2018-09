Pokémon GO: Combates entre entrenadores podrían llegar con la cuarta generación

Entrando ya en la recta final antes de la inminente llegada de la cuarta generación a Pokémon GO, el CEO de Niantic, John Hanke compartió recientemente un anuncio en el blog oficial de la compañía californiana que ha remecido mucho más los rumores sobre lo que se vendría para el popular juego de realidad aumentada.

Pokémon GO sigue superando récords alrededor del mundo y llenando de sorpresas a todos sus usuarios. Al reciente estreno del juego en Rusia y el anuncio del evento Ultrabonus que traerá la posibilidad desde mañana de atrapar a Pokémon legendarios de la región Kanto, se ha sumado el reciente rumor sobre lo que vendría en las próximas actualizaciones.

"Se está trabajando en algunas sorpresas para Pokémon GO" afirmó Hanke, mencionando además que estas novedades llegarían para primavera. Un tuit de la cuenta de oficial de Pokémon GO agregaba también que "Mientras trabajas en llenar tu Pokédex de Kanto, recuerda que hay mucho más por explorar, y nuevos Pokémon aún por descubrir".

Sin duda las especulaciones respecto a la llegada de la cuarta generación aumentaron considerablemente a partir de ambas publicaciones. La comunidad ha ido incluso más allá y se empieza a recordar lo dicho por Niantic hace un tiempo sobre su deseo de agregar combates entre entrenadores antes de que el 2018 finalice.

No falta mucho para enterarnos con qué novedades nos sorprenderá Pokémon GO, ya que la temporada de primavera está cada vez más cerca. La desarrolladora atrás del exitoso juego también comunicó que continúan trabajando en Harry Potter: Wizards Unite, que estará basado en el mismo concepto de realidad aumentada de Pokémon GO para el deleite de los aficionados al mago de Hogwarts.

Trainers, we appreciate all of the hard work that you poured into Professor Willow’s #GlobalChallenge and hope you enjoy the Ultra Bonus Event. As you work on completing your Kanto Pokédex, remember that there’s plenty more to explore and many new Pokémon yet to be discovered...