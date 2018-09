Nintendo Direct 2018 EN VIVO: Sigue las novedades que traerán el Nintendo 3DS y Nintendo Switch

Nintendo Direct iniciará en breve y esperamos tener noticias del servicio en linea que tendrá la consola híbrida Nintendo Switch Online, además de los personajes que pueden llegar a Super Smash Bros y si habrá una consola exclusiva para el título.

La transmisión del Nintendo Direct estaba programada para el 6 de septiembre; sin embargo el terremoto que afectó la isla de Hokkaido en Japón obligó a la compañía japonesa a posponer el evento que sería emitido por Youtube y la página principal de Nintendo.

Nintendo Direct es un “evento online” en el que la empresa de videojuegos anuncia las nuevas novedades que tendrá la Nintendo Switch, Nintendo 3DS y los nuevos juegos que estarán disponibles en sus consolas.

En lo que va del 2018, Nintendo ha realizado tres Nintendo Direct. A inicios de año hubo una transmisión, pero con una versión mini. La última transmisión de este evento se dio en su participación en la E3 de Los Ángeles donde presentó juegos como Super Mario Fiesta, Pokémon Let’s Go Eevee, Pokémon Let’s Go Pikachu (hace unos días la compañía japonesa presentó la nueva Nintendo Switch con las animaciones de Eevee y Pikachu y también vendrá un gadget llamado Poké Ball Plus que será compatible con Pokémon GO), Super Smash Bros, Fortnite, entre otros.

La transmisión de la Nintendo Direct se enfocará en los próximos lanzamientos para la Nintendo Switch y posiblemente mencionen a Civilization VI o los nuevos contenidos de Slaptoon 2, Super Smash Bros, entre otros más.

La transmisión EN VIVO del Nintendo Direct iniciará a las 5 de la tarde (hora peruana) desde la web oficial de la compañía japonesa y Youtube el día 13 de septiembre, pero nosotros te mostraremos todos los pormenores desde aquí.