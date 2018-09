NEOGEO Mini: conoce los juegos que vendrán en el "mini arcade" de SNK

En los ochentas y especialmente en los noventas, las salas de juego o popularmente conocidas como pinball y si eres de barrio ´ficha' significaba un lugar sagrado para los niños y jóvenes de esas épocas, quienes pasaban horas disfrutando de las máquinas arcade que tenían juegos como Street Fighter, Pacman, King of fighters, bomberman, entre otros.

La empresa japonesa SNK se adelantó a la época y pudo ofrecer una infancia imborrable para muchas personas que solían ir a las salas de juego, ya que por medio de un sistema de 16-bits compatible con cartuchos de videojuegos. Las máquinas arcade ya podían correr distintos juegos en una sola placa.

Si alguna vez escuchaste de estas famosas máquinas arcade o tuviste la gran oportunidad de poder jugar en estas consolas gigantes y te trajo buenos recuerdos leer las primeras líneas de este post, pues SNK tiene una excelente noticia para que vuelvas a recordar todos esos grandes momentos de tu infancia, pero ahora desde la comodidad de tu casa.

Desde hace unas horas, la compañía japonesa anunció la preventa de la versión en miniatura de estas arcades, ¡así como lo lees! Ahora podrás tener tu propia NeoGeo Mini. La reserva de esta consola ya está disponible para América desde las primeras horas del 12 de septiembre y en octubre serán liberados los equipos.

SNK cumple 40 años y por este motivo decidió recordar a una de las primeras generaciones de gamers que tenían como plan con los amigos ir a las salas de juegos a disfrutar de las máquinas arcades. Esta consola tiene 40 juegos preinstalados y tiene el mismo diseño que sus antecesoras. La consola está enfocada en juegos de pelea, aventura y acción con una pantalla de 3,5 pulgadas, 390 gramos de peso, salida HDMI, entrada para audífonos y dos puertos para los joysticks que se venderán por separado.

Esta edición limitada se puede adquirir en las tiendas virtuales de Amazon.com y GameStop y el precio es de 109 dólares aproximadamente y esta es la lista de los 40 juegos que tiene el NeoGeo mini.

3 Count Bout

Art of Fighting

Blazing Star

Blue’s Journey

Crossed Swords

Fatal Fury Special

Foot Ball Frenzy

Garou: Mark of the Wolves

Ghost Pilots

King of the Monsters

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter: Super Tag Battle

Last Resort

Magician Lord

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug 5

Metal Slug X

Mutation Nation

Ninja Master’s: Haou Ninpou Chou

Puzzled

Real Bout: Fatal Fury

Robo Army

Samurai Shodown II

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Samurai Shodown V Special

Sengoku 3

Shock Troopers

Shock Troopers: 2nd Squad

Super Sidekicks

The King of Fighters ’95

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Last Blade 2

Top Player’s Golf

World Heroes Perfect