No, el cantante Charly García no aparece en video dedicando mensaje a los peruanos

“Mensaje de Charly García para los peruanos”, describen varias publicaciones sobre un video que circula en Facebook y Twitter, con más de 16.000 reproducciones y 1.700 ‘me gusta’. “¡Para el Perú, con todo mi amor!”, se lee en el texto superpuesto.

En la secuencia, la persona dice: “Quiero dedicar esto a todos y todas los y las peruanos y peruanas que me siguen y siguen este canal con todo mi corazón y fuerza, loco. Fuerza que no todo está perdido. Sigan llegando, sigan llegando, sigan llegando que la victoria está ahí más cerca de lo que ustedes creen”. Seguidamente, canta “Mariposa tecknicolor”, una pieza del músico y compositor argentino Fito Páez. Sin embargo, quien habla en el clip no es el rockero argentino Charly García.

Video en el que aparece supuestamente Charly García. Foto: capturas en Twitter y Facebook.

En el video aparece Alex Vilas, un músico argentino que realiza covers de canciones de Charly García

El material audiovisual viralizado proviene de la cuenta de TikTok @losgarzia que lleva como nombre “Alex Vilas”. Fue publicado el 26 de diciembre de 2022 y en su descripción se leen varios hashtag: “#peru🇵🇪 #peru #losgarzia #charlygarcia #alexvilas #viral #mundial2022 #parati #foryou #rocknacional”.

Video de Alex Vilas. Foto: captura en Tik Tok / @losgarzia.

En 2021, los medios argentinos TN e Infobae difundieron reportes para dar a conocer quién es Alex Vilas. “Furor por el doble de Charly García en TikTok”, tituló el primero. En tanto, el segundo expuso: “El increíble Charly García de TikTok: clases de matemáticas, shows en la vereda y furor en las redes”. Ambos coincidieron en sostener que se trata de un argentino que difunde música del legendario Charly García a través de su perfil @losgarzia.

El informe de TN mostró un video en el que él se presentó así: “Mi nombre es Alex Vilas. Soy músico y me dedico a hacer básicamente covers, especialmente de Charly y de algunos de sus grupos: Sui Generis y Serú Girán. También hacemos con mi banda Los Garzia temas de Los Beatles”.

Comentó también: “Lo que me llama la atención es aparecer en TikTok y por la calle la gente, más allá de las fotos por el supuesto parecido, algunos creen que soy Charly. Y obviamente no lo soy, ni tampoco es mi deseo, él es único”.

En entrevista con Infobae en Buenos Aires, Vilas contó que es profesor particular de física y matemática desde hace más de dos décadas y que se graba en su cuenta @losgarzia de TikTok “interpretando los temas de Sui Generis, Serú Girán, entre otros”, tales como “Hablando a tu corazón”, “Me siento mucho mejor”, “Yo no quiero volverme tan loco”. También aclaró que no es imitador del artista, sino que más bien interpreta sus temas.

“Serú Girán es el grupo más grande de la historia argentina y Charly es el artista más importante de los últimos 50 años de Latinoamérica (…) Yo soy el mejor, cantando los temas de Charly soy el mejor sin ninguna duda. Y lo digo sin fanfarronear. No soy el mejor en el sentido técnico, pero sí desde el corazón”, aseguró en su diálogo. Infobae matizó que el aspecto físico de Alex Vilas no se parecía al Charly de ese momento (2021), sino de los 80′.

Las últimas apariciones en medios de comunicación de Charly García fueron cuando celebraron su cumpleaños número 70 y 71 el 23 de octubre de 2021 y 2022. En estos informes podemos ver cómo luce el intérprete de “Hablando a tu corazón” (1 y 2).

Conclusión

En el video no aparece el cantante Charly García, sino otro músico llamado “Alex Vilas”. Él realiza covers sobre diversos cantantes de rock, especialmente del mencionado artista. Por ello, calificamos el post como engañoso.

