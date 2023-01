No, Casio no ha emitido un comunicado desmintiendo a Gerard Piqué sobre patrocinio

En redes sociales, una página de Twitter que toma el nombre de Casio ha difundido un comunicado falso con fecha del 14 de enero de 2023. En él, la compañía supuestamente desmiente las declaraciones hechas por el futbolista Gerard Piqué un día antes, acerca de que la marca de relojes patrocinaría un proyecto suyo.

Asimismo, el texto viral instaría a Piqué a que deje de usar el nombre de la marca “sin autorización”, a fin de prevenir acciones legales. Esto, en el marco de la nueva canción de Shakira y Bizarrap. Sin embargo, se trata de un comunicado apócrifo. Pese a ello, el tuit ha alcanzado más de 137.000 ‘Me gusta’ y por lo menos 15.000 retuits.

Supuesto comunicado de Casio corresponde a una cuenta apócrifa. Foto: captura de Twitter / @CasioTeam

Las redes oficiales de Casio desmintieron la validez de perfiles apócrifos

El posteo viralizado fue publicado por la cuenta de Twitter “@CasioTeam”, que en los últimos días ha dedicado diversos tuits en alusión al último tema musical de la cantante colombiana Shakira. La misma descripción del perfil —que se unió a la red social en febrero de 2022— se autodenomina como “parodia oficial”.

Por su parte, el último 15 de enero, Casio se pronunció acerca de las numerosas cuentas apócrifas que han aparecido en las redes sociales y que toman el nombre de la compañía. Esto lo hizo a través del perfil de Twitter “División Educativa” (@CASIOedu), el cual cuenta con el check azul de verificación y que redirige a un portal web oficial de Casio dedicado a la educación: “edu-casio.es”.

“Están apareciendo muchas cuentas en Twitter, Instagram y Tiktok pretendiendo ser un medio oficial de CASIO. Recordamos la importancia de verificar las fuentes de información. Ningún comunicado o mensaje publicado en estas cuentas es oficial”, aclaró la empresa en un tuit.

Página verificada de Casio desmintió las cuentas falsas que usan el nombre de la compañía. Foto: captura en Twitter / @CASIOedu

Entre los perfiles a los que califica como “falsos” se encuentra el ya mencionado “@CasioTeam”. Por extensión, el supuesto comunicado emitido por este usuario —dedicado a “desmentir” las declaraciones de Gerard Piqué sobre un eventual patrocinio— es falso.

No es la primera vez que este medio desmiente publicaciones erróneamente atribuidas a la marca de relojes y productos electrónicos. En una verificación anterior, desmontamos la autenticidad de la cuenta de Twitter “@CasioOficial”, la cual dedicó un mensaje a Shakira: “Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”.

De igual manera, intentamos comunicarnos con fuentes oficiales de Casio para corroborar la falsedad del comunicado difundido. Sin embargo, hasta el momento no obtuvimos respuesta. Pese a ello, según reportó el medio Infobae, la misma empresa les aclaró que no tiene ninguna relación con el texto viralizado.

Conclusión

La publicación viral de Twitter que aparenta ser un comunicado oficial de Casio, a fin de desestimar las declaraciones de Gerard Piqué sobre un posible patrocinio, no es verídica. El texto proviene de una cuenta apócrifa, la cual ha sido desmentida por los canales oficiales de la compañía electrónica. Por lo tanto, calificamos esta información como falsa.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271).