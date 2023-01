¿Si me masturbo bajan mis niveles de testosterona?

Desde hace muchos años, proliferan en internet influencers de ‘fitness’ y ‘healthy lifestyle’ sin mayor preparación. Muchos de estos han contribuido a esparcir creencias que pueden afectar la salud de los usuarios. Una de ellas afirma que la masturbación masculina reduce los niveles de testosterona en el cuerpo, lo que repercutiría en un bajo rendimiento físico. Sin embargo, se trata de un mito sin evidencia científica.

El canal Maestría Sexual hablando sobre el tema

La testosterona y su relación con la actividad física

La testosterona desempeña un papel decisivo en el desarrollo del rendimiento físico y el crecimiento muscular. De acuerdo con un artículo de la revista Sports Medicine, esta hormona estimula la síntesis de proteínas e inhibe la degradación de las mismas. De esta manera, contribuye con la hipertofria, es decir, el aumento de la masa del músculo.

Además, es vital en el aporte de energía, lo que permite realizar un mayor esfuerzo durante el entrenamiento y por más tiempo. Asimismo, el ejercicio aumenta los niveles de testosterona, lo que desemboca en un círculo virtuoso: la testosterona favorece la actividad física y la actividad física aumenta los niveles de testosterona.

Por último, esta hormona tiene un efecto sobre la reducción de la grasa corporal al acelerar el metabolismo.

Franceso Elizalde durante los Juegos Suramericanos de la Juventud

‘La masturbación reduce la testosterona’, una creencia sin evidencia científica

De acuerdo a un artículo de la revista Basic and Clinical Andrology, los estudios de las últimas décadas (aún iniciales) no han observado cambios en los niveles de testosterona después de la masturbación o del sexo. La única relación probada por estas investigaciones es el incremento de esta hormona en el cuerpo gracias a la excitación sexual y a los estímulos visuales.

De acuerdo a los expertos endocrinólogos Andrés Gómez y Víctor Berrocal, la creencia de que el acto masturbatorio reduce los niveles de testosterona es un mito que incluso otros estudios ya se encargaron de desmentir. De hecho, reconocidas páginas médicas como Top Doctors o EFEsalud señalan que no existe evidencia científica que demuestre esta relación.

¿Dejar de masturbarme incrementa la testosterona?

Otra creencia bastante extendida que relaciona esta hormona a la masturbación es que dejar de hacerlo durante un buen tiempo incrementaría la testosterona. El movimiento ‘No fap’ promueve esta creencia.

Según ellos, la abstinencia desencadena una mejorar concentración y control. También, mejora la memoria y el rendimiento físico y mental. Sin embargo, aunque se ha demostrado que no masturbarte durante algún tiempo podría repercutir en una mayor liberación de la testosterona en la excitación sexual, fuera de este escenario, no existe efecto alguno sobre la segregación de esta hormona .

Logos del movimiento 'No Fap'

¿La masturbación mejora el rendimiento físico?

Existen estudios que establecen una relación de inhibición entre el cortisol (la hormona del estrés) y la testosterona. Es decir, que altos niveles de estrés disminuyen los niveles de esta hormona masculina. Además, se ha demostrado que los orgasmos son capaces de reducir en buena medida los niveles de estrés a través de la liberación de serotonina y endorfinas. Así lo comenta el endocrinólogo Andrés Gómez.

Esto haría pensar que la masturbación contribuiría a mejorar el rendimiento físico de las personas. Sin embargo, de la misma manera como no se ha probado que esta práctica reduzca los niveles de testosterona, tampoco se puede afirmar que contribuya a aumentarlos o que impacte positivamente sobre el rendimiento físico de las personas.

Eso sí, hay que poner una salvedad: no sería bueno masturbarse o mantener relaciones sexuales minutos antes de realizar actividad física. Expertos entrevistados por EFE indican que estas actividades producen un efecto de “agotamiento”, producto de la liberación de hormonas que otorgan sensaciones de bienestar y relajación. Esto, sin embargo, no tiene relación con la testosterona y funcionaría a muy corto plazo. Estudios como el de The Journal of Sports, Medicines and Physical Fitness no encuentran perjuicio alguno en la condición física de atletas que mantuvieron actividad sexual 12 horas antes de competir.

El estudio midió la influencia de la masturbación en el rendimiento físico de ciclistas

Cabe especificar que la masturbación es un componente de la salud sexual que, a la vez, puede influir en el bienestar de las personas. En ese sentido, podría repercutir positiva o negativamente en su desempeño físico. A algunos atletas de alto rendimiento puede afectarles negativamente la abstinencia sexual, mientras que otros pueden calificar como ‘distracciones’ la masturbación y el sexo. Esto, sin embargo, está más relacionado con el aspecto psicológico y subjetivo.

Conclusión

No existe evidencia científica que establezca que la masturbación reduce los niveles de testosterona en las personas. Tampoco que dejar de hacerlo los aumente. Asimismo, no se ha demostrado que esté relacionada con un mayor o menor rendimiento físico. Expertos consultados por Verificador calificaron como ‘mitos’ todas estas creencias.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271).