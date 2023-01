Es falso que el bicarbonato de sodio sea un bótox natural

“El bicarbonato de sodio es el nuevo bótox”, se lee en la descripción de un video que ha sido difundido por más de 458.000 usuarios en Facebook. De acuerdo con el clip, una mascarilla de bicarbonato con esencia de té sería la solución para “arrugas, marcas de expresión y cualquier detalle que tenga la piel del rostro”.

Sin embargo, especialistas afirman que, si bien los componentes del bicarbonato de sodio y el té pueden generar algún efecto de tensión, no es recomendable su aplicación y “definitivamente” no es bótox natural.

Video viral que expone receta de “nuevo bótox”. Foto: captura LR/Facebook.

Aunque la receta puede causar algún efecto de tensión en la piel, no es el efecto del bótox y tampoco es recomendable

El Dr. Carlos Rivera, dermatólogo y director de Dermavan, explicó en primer lugar que ‘bótox’ en realidad es una marca que comercializa toxina botulínica, una neurotoxina capaz de producir parálisis muscular al ser inyectado. Por tanto, no podríamos hablar de un “bótox casero”, sino de una receta que busca imitar las propiedades de la toxina botulínica.

“La toxina botulínica desaparece completamente las arrugas de expresión —producidas, por ejemplo, cuando una persona sonríe— y mejora las arrugas permanentes que empiezan a aparecer desde los 30 años, como las conocidas patas de gallo”, indicó el Dr. Rivera.

Entonces, ¿el bicarbonato de sodio y el té pueden imitar la propiedad de la toxina botulínica? La Dra. Jenny Vargas, dermatóloga, explicó que una de las razones para usar bicarbonato de sodio y té es que los productos son mundialmente conocidos y de bajo costo, por lo que las personas buscan darles múltiples aplicaciones.

Sin embargo, “desde el punto de vista dermatológico, no tienen ningún tipo de efecto beneficioso sobre la piel. Estos elementos no se acercan a estirar de ninguna manera la piel ni se puede comparar al efecto producido por la toxina botulínica”, acotó la especialista.

Por su parte, el Dr. Rivera explicó por qué las personas han elegido tales sustancias para la receta que promete desaparecer arrugas: “el té tiene taninos, que causan una pequeña agresión. Al agregar bicarbonato, que es una sal, va a generar un efecto de tensado, pero no tiene nada que ver con el músculo, como en el caso de la toxina botulínica”.

¿A qué se refiere con una pequeña agresión? “Va a producir un pequeño edema, una pequeña hinchazón. Al hinchar la piel, puede parecer que la tensa y se borran las arrugas, pero esta lesión puede ser perjudicial en pieles sensibles”. Además, debido a que es una hinchazón, cuando se desinflame, el efecto va a desaparecer.

“Tal vez en algunas personas que no tienen ningún tipo de alergia ni piel sensible podría tener algún tipo de efecto de estiramiento, pero es como un maquillaje, la hinchazón desaparecerá y, con ella, el efecto de tensión. El uso excesivo, además, podría ser dañino, porque se lesiona la piel de forma regular. No satinizaría su uso, pero tampoco lo recomendaría”, concluyó el especialista.

Asimismo, la Dra. Jenny Vargas concluyó que replicar las recetas que aparecen en internet sin recomendación de un especialista “puede generar dermatitis de contacto irritativo o alérgico, las personas con pieles sensibles tienen mayor riesgo”.

Conclusión

El bicarbonato de sodio no es un bótox natural, no tiene tampoco el efecto de la toxina botulínica, ya que esa sustancia actúa en el músculo y la receta de la mascarilla viral solo es aplicada de forma superficial. Además, el uso del preparado puede ser perjudicial en pieles sensibles y dañino a largo plazo en pieles saludables debido a que se las expondría a una lesión constante.

