Es falso que Casio respondió así a Shakira en Twitter: “Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”

El 12 de enero, Shakira estrenó “Music session #53″ en colaboración con el productor argentino Bizarrap. Medios han indicado que el sencillo está dedicado al exfutbolista Gerard Piqué, su expareja, y la colombiana calificó su canción como un “desahogo”. En esta música, la intérprete de “Te felicito” hace una comparación entre las marcas Casio y Rolex, en la que sugirió que el primero presenta un menor valor.

A raíz de esta coyuntura, en Facebook han aparecido varios posts que indican que la empresa Casio respondió de esta forma a la artista: “Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”. Como prueba, divulgan una captura de una cuenta de Twitter con sede en España y que tiene como usuario “@CasioOficial” y el nombre “CasioOficial”.

En la parte de la biografía de esta imagen aparece ese supuesto mensaje en el que se menciona a Clara Chía Martí, la nueva pareja del deportista. Estos contenidos concentran más de 10.000 interacciones y 1.000 compartidos en la red social. Sin embargo, se trata de una información falsa.

Casio no dio esa respuesta en Twitter a Shakira: la cuenta es apócrifa

Según su página web, la multinacional Casio se halla en países de Asia, América, Europa y Medio Oriente, pero su sede principal se encuentra en Japón. Entre los productos que ofrece están los relojes, calculadoras, etc. En tanto, Rolex, de acuerdo a su sitio web, “proporciona una amplia selección de relojes”.

Verificador detectó en Twitter a la página que propaló esa aparente respuesta. En la captura, expuesta por los posts en cuestión, se muestran estos detalles: la cuenta fue creada en enero de 2023, está ubicada en España, tiene un link de Instagram y se describe como un perfil de “entretenimiento y recreación”. Sin embargo, ya no luce de esa manera.

Al cierre de esta verificación, dicha cuenta, que no cambió el usuario (@CasioOficial), modificó su nombre a: “Aquí no se llora... Se factura!!”. También ahora se define como “noticias y medio de comunicación”, está situada en “Sainete, WorldWide” y no presenta ninguna imagen en su sección de portada. Al ingresar al enlace de Instagram, no se contempla ninguna publicación y en su descripción, con faltas ortográficas, se lee: “Quizás no seamos un Rolex, pero no nos dejaron por clara chia”. Además, en esta red social se adjunta la dirección de esa supuesta página de Twitter de la empresa.

Sin embargo, dicho perfil es una de las cuentas falsas que usan, sin consentimiento, el nombre de la empresa Casio en España, de acuerdo a una investigación del fact-checking español Newtral, que desmontó otra versión sobre la compañía japonesa proveniente de otra página apócrifa. El reporte del medio también dio a conocer que la cuenta oficial en Twitter de Casio España es “@CASIOedu”, que a propósito concentra la insignia de verificación.

La marca, con sede en territorio español, sí realizó publicaciones sobre la colaboración de Shakira y Bizarrap. El 12 de enero, día del estreno, escribió: “Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a Casio en una canción. Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) Casio son de y para toda la vida”.

Hasta el momento, no hay informes periodísticos o de la propia compañía en los que se evidencie que desde la multinacional se halla emitido esas palabras en respuesta al último sencillo de la colombiana. Al contrario, hay medios que han negado esa presunta información. Por ejemplo, el 12 de enero, el medio de fact-checking español Maldita desmintió que Casio haya difundido este escrito: “Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”.

En este caso, la desinformación se originó en otra cuenta falsa, que llevaba el usuario “@CasioOficial” y nombre de “Casio Relojes”, pero que ahora se denomina “@SamuSVQ” y se exhibe como privado. En otra verificación de este medio, desde Casio España corroboraron que la cuenta oficial de Twitter es “@CASIOedu”.

Conclusión

La empresa Casio no respondió a Shakira con este mensaje en el que se menciona a Clara Chía Martí, actual pareja de Gerard Piqué, y la marca Rolex. Dicho escrito se originó en una cuenta apócrifa más no en la cuenta oficial en sí de la compañía en España. Por ello, calificamos estas publicaciones como falsas.

