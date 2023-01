Publicación presenta información falsa sobre el uso del dióxido de cloro

En Facebook se han difundido varios posts que llevan supuestos empleos del dióxido de cloro o CDS. En las publicaciones se asegura que esta solución “se ha usado por décadas sanando cientos de enfermedades que se suponían incurables”. Sugieren también que es la cura de la COVID-19. Aseveran que su supuesto beneficio radica en que hace liberar oxígeno para el funcionamiento del organismo. Sin embargo, las afirmaciones son falsas.

Publicación sobre supuestos usos medicinales del dióxido de cloro. Foto: captura en Facebook.

El dióxido de cloro no está aprobado para un uso terapéutico

De acuerdo a la última actualización del Chemical Safety Facts del Consejo Americano de Química, se trata de un desinfectante del agua potable, un uso reconocido por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y que “está incluido en las ‘Pautas para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS)’”.

En cuanto a las aplicaciones médicas, indica que la utilización del gas del dióxido de cloro, en concentraciones adecuadas, contribuye a “esterilizar equipos, superficies, salas y herramientas médicas y de laboratorio” para ayudar a “eliminar la bacteria Legionella en entornos hospitalarios”. Sin embargo, aclara que “no es una cura ni un tratamiento para dolencias médicas, incluidas, el autismo, el VIH, la malaria, los virus de la hepatitis, la gripe, los resfriados comunes y el cáncer, entre otras”.

“Las afirmaciones de que la ingestión de dióxido de cloro, a menudo anunciada como ‘solución mineral milagrosa’ o MMS, curará estas u otras dolencias son falsas. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) recomienda que no se consuma MMS”, sostiene.

En varios artículos de Verificador se han descartado que tenga un empleo terapéutico o sea la cura de la COVID-19 y otras enfermedades dado que no cuenta evidencia científica para esos empleos médicos (1, 2, 3, 4, 5 y 6). También allí se han advertido sobre sus efectos adversos que genera al consumirlo.

Desde la Unidad Funcional del Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la Digemid se indicó que “este compuesto no está registrado en el país como un producto farmacéutico”. En 2020, dicho organismo del Ministerio de Salud (Minsa) comunicó la ilegalidad de la “la promoción y comercialización en el Perú de cualquier producto para consumo humano que contenga dióxido de cloro y/o clorito de sodio”. Exhortó a la ciudadanía a evitar su consumo y advirtió sobre sus “riesgos potencialmente mortales”. El Colegio Médico del Perú respaldó ese comunicado.

Por su parte, ese mismo año, la OPS anunció que no aconseja “utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia”. Agregó que su ingesta o inhalación podría producir “graves efectos adversos”. Hasta el momento, las mencionadas instituciones no han cambiado esta versión sobre el uso de esta solución.

En la publicación viral se indica también que tomar dióxido de cloro hará generar oxígeno en el organismo. Pero en otros artículos de Verificador se determinó que el dióxido de cloro no aporta oxígeno ni oxigena las células del cuerpo (1 y 2). El médico hematólogo Luis Hercilla sostuvo que el dióxido de cloro cuenta con dos moléculas de oxígeno, que no están vinculadas a oxigenar la sangre. Explicó que “muchas sustancias tienen oxígeno en su composición” pero eso no quiere decir que “si se consume va a proporcionar oxígeno a los glóbulos rojos”.

Conclusión

Hasta el momento, el dióxido de cloro no contempla con evidencia científica para indicar su supuesto uso terapéutico o cura de enfermedades, incluida la COVID-19. Por ello, calificamos como falso este post.

