No, Andrew Tate no ha salido de la cárcel y video de entrevista viral es de abril

Los últimos días del 2022, la discusión en Twitter estuvo marcada por una confrontación entre la activista medioambiental sueca Greta Thunberg y el polémico influencer y excampeón de kickboxing Andrew Tate. Este último escribió lo siguiente en referencia a las campañas de Greta para reducir las emisiones contaminates: “Hola, Greta Thunberg, tengo 33 autos. Mi Bugatti tiene un quad turbo w16 8.0L. Mis dos Ferrari 812 Competizione tienen 6.5L v12s y este es solo el comienzo. Por favor, dame tu dirección de correo electrónico para que pueda enviarte una lista completa de mi colección de automóviles y sus respectivas enormes emisiones”. A lo que ella le respondió con que se consiguiera una vida.

Días después de esto, el 29 de diciembre, Tate fue detenido por la Policía rumana, que investiga presuntos casos de trata de personas, violación y crimen organizado, lo que sumó más atención al intercambio que tuvo con Thunberg. En este contexto, circula un video viral de una entrevista a Andrew supuestamente filmada tras su salida de la cárcel. En el clip se hace referencia a una denuncia contra el exdeportista por secuestro y violación. Sin embargo, el influencer, a la fecha, no ha sido liberado y el material audiovisual está fuera de contexto: fue grabado en abril de 2022.

En el video se aprecia la siguiente conversación entre Tate y una reportera, quien lo aborda en la calle:

—Hola, Andrew, eres el hombre del día

—Siempre soy el hombre del día por alguna razón

—Sí, esta es una razón bastante seria y me gustaría solicitarte unos minutos de tu tiempo para hablar contigo

—No es una razón seria. Es una patraña

—Eso no es lo que dice la Policía

—Si la Policía piensa que hice algo malo, ¿por qué estoy acá en la calle?

—Eso es verdad. Me gustaría preguntarte si es verdad que secuestraste a una mujer americana (estadounidense) en tu casa aquí en Pipera (ciudad rumana).

—Yo les pido a las mujeres se vayan, no trato de que se queden. Esto es absolutamente falso. No puedo hablar del caso, porque aún está pendiente, pero te doy una versión pequeña: una mujer estuvo en mi casa, la vi una vez, varias mujeres vienen acá para celebrar fiestas, etc. Su enamorado la sorprendió allí y ella le dijo varias mentiras, por lo que su novio llamó a la Policía

—¿Cómo una mujer estadounidense llega a Bucarest?

—No sé, un avión supongo. No creo que sea sonsa. Supongo que tomó un avión.

—¿Pagaste por ese avión?

—No. Y luego, su estúpido novio llamó a alguna embajada. Patrañas.

—¿Ella tuvo su teléfono siempre consigo?

—Claro que sí.

(...)

— ¿Y qué acerca de las acusaciones de violación?

Entrevista a Andrew Tate