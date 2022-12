No, el Gobierno británico no va a introducir “confinamientos por cambio climático”

De acuerdo a diversas publicaciones en Facebook, el Gobierno británico está restringiendo el pase libre de los ciudadanos debido al cambio climático. El posteo adjunta un link que lleva a la página web Invierte.biz en la que se encuentra un artículo con el titular siguiente: “Los gobiernos están a punto de introducir confinamientos por cambio climático disfrazados de «ciudades de 15 minutos» bajo la directiva de la Agenda 2030 de la ONU y el plan del Foro Económico Mundial para el Gran Reinicio”.

Según este portal web, los jefes del consejo de Canterbury, Oxford, Inglaterra, elaboraron un “plan radical para abordar la congestión que dividirá la ciudad en cinco zonas y prohibirá a los residentes conducir directamente entre ellas”. Es decir, supuestamente los ciudadanos no podrán atravesar su zona de residencia y por esa razón estarían confinados.

Sin embargo, el ayuntamiento de Oxford aclaró que no se limitará a los residentes a su área local.

Publicación viral sobre supuestas restricciones de tránsito en Canterbury. Foto: captura LR/Facebook.

El municipio de Oxford explicó que el paso de los ciudadanos seguirá siendo libre en Canterbury

De acuerdo al portal web difundido en el viral, el municipio propuso dividir la ciudad en cinco distritos o “vecindarios de 15 minutos”. Según Invierte.biz, estos se podrán recorrer caminando en 15 minutos y sus residentes no podrán cruzar entre distritos en automóvil privado, debido a que las carreteras estarán cerradas para “vivir localmente”.

Por ello, efectuamos una búsqueda por las palabras clave “confinamiento”, “Canterbury”, “15 minutos” y “Oxford”; encontramos un comunicado publicado el 7 de diciembre de 2022 por el Municipio de Oxford llamado “Declaración conjunta del Consejo del condado de Oxfordshire y el Ayuntamiento de Oxford sobre los filtros de tráfico”.

En este pronunciamiento, la oficina administrativa explicó que su personal fue “objeto de abusos debido a la información inexacta que circula en línea sobre los filtros de tráfico”, los cuales, supuestamente, limitarían el acceso de residentes en la ciudad de Canterbury a través de barreras físicas. Por tal motivo, para tranquilizar a sus ciudadanos, el municipio desmintió el supuesto confinamiento.

En primer lugar, el ayuntamiento refirió que los filtros de tráfico no son barreras físicas y que no se realizarán cierres físicos de carreteras , “son simplemente cámaras de tráfico que pueden leer matrículas” y si un vehículo particular pasa por una hora no permitida, sin un permiso de residencia o exención, recibirá una multa por correo.

¿Qué quiere decir eso? Han aplicado cámaras de tráfico para disminuir el número de autos en ciertos horarios en los que hay mucha congestión con el objetivo de incentivar el uso de transporte público. Sin embargo, los residentes de las zonas controladas podrán solicitar permisos para conducir a través de estos filtros hasta 100 días al año.

Además, indicaron que los autobuses, taxis, personas a pie y bicicletas podrán pasar libremente por los filtros. Asimismo, expusieron que habrá excepciones y permisos para “servicios de emergencia, personal sanitario, profesionales y no profesionales, trabajadores de cuidados personales, personas que reciben tratamientos hospitalarios frecuentes, entre otros”.

El municipio manifestó específicamente que no habrá limitaciones: “La desinformación en línea sugiere que los filtros de tráfico y las ciudades de 15 minutos se utilizarán para confinar. Esto no es verdad . La propuesta de barrios de 15 minutos tiene como objetivo garantizar que cada residente tenga comercios, atención médica y parques a 15 minutos a pie de su hogar y con los filtros de tráfico podrán seguir conduciendo a cualquier parte de la ciudad, pero cuando las cámaras se activen probablemente deban tomar una ruta diferente en un horario si desean ir en auto” .

Debido a la creciente desinformación en redes sociales sobre el supuesto confinamiento, el 16 de diciembre el municipio de Oxfordshire publicó en su cuenta oficial de YouTube un video en el que Liz Leffman, líder del consejo del Condado de Oxfordshire y Duncan Enright, miembro del gabinete de estrategia de viajes y desarrollo, especifican qué son realmente los filtros de tráfico y cómo funcionan.

Video explicativo sobre los filtros de tráfico en Canterbury, Oxford. Foto: captura LR/YouTube.

Conclusión

Es falso que el Gobierno británico vaya a incluir confinamientos por el cambio climático. En realidad se trata de un plan para disminuir el uso de automóviles en horas pico de congestionamiento e incentivar el transporte público. Asimismo, las ciudades de 15 minutos no pretenden aislar a la población, sino permitir el acceso a servicios como salud y comida en un tiempo máximo de 15 minutos a pie desde la casa de cualquier ciudadano. Es decir, ninguna de las dos propuestas mencionadas en el viral, “ciudades de 15 minutos” y “filtros de tráfico” está relacionada con el cambio climático o restringirá la circulación de los ciudadanos.

