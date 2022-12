Es falso que La República reportó que la vacancia de Pedro Castillo fue nula

En Facebook circula una supuesta gráfica atribuida a La República en la que aparece la foto del expresidente Pedro Castillo Terrones y este texto: “La vacancia es nula”. Allí se indica que se trata de una noticia de “último minuto”. En la descripción se señala por qué es presuntamente “inconstitucional” la destitución del exjefe de Estado.

Dicho contenido se ha viralizado desde el último 20 de diciembre y concentra más de 1.000 interacciones y ha sido compartido unas 4.000 veces en la red social. Sin embargo, la imagen está manipulada.

En este artículo se analiza si la pieza en cuestión pertenece o no a La República. No se está evaluando si la vacancia presidencial de Pedro Castillo fue nula o no.

Gráfica manipulada. Foto: captura en Facebook.

La gráfica está adulterada. En la original, La República emitió otra información.

Tras una revisión en las redes sociales oficiales del medio, encontramos la imagen original que ofrece esta noticia de “último minuto”: “Pedro Castillo disuelve temporalmente el Congreso de la República”. Esa pieza fue publicada el 7 de diciembre.

Comparación de gráficas. Foto: captura en Facebook e Instagram - LR.

En esa fecha, el maestro chotano intentó lo que muchos analistas calificaron como “golpe de Estado”, como el constitucionalista Luciano López en entrevista con CNN. En un mensaje a la Nación ordenó la disolución temporal del parlamento, la reorganización de las instituciones del aparato judicial, toque de queda a partir de las 10.00 p. m. y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias.

No obstante, horas después fue vacado por el Congreso de La República por permanente incapacidad moral y el anuncio de la disolución del Parlamento. El mecanismo se aprobó con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Y fue así como Dina Boluarte llegó el sillón presidencial.

Por otro lado, La República tampoco publicó otra gráfica informando específicamente que la vacancia de Pedro Castillo fue nula. En tanto, sí difundió reportes de que el exmandatario interpuso una acción de amparo para anular el proceso de vacancia. También informó que algunos congresistas, afines a Castillo, presentaron una moción para declarar la nulidad de su destitución. Entre los motivos, ellos alegaron que el Parlamento violó “flagrantemente el Reglamento del Congreso”.

Sobre la descripción del post viral

En el post se adjunta un texto sobre el procedimiento de la vacancia presidencial y se cita que ello corresponde a un supuesto artículo 104 del Reglamento del Congreso. Pero tal artículo no existe. La cita mencionada pertenece en realidad al artículo 89-A del “Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución”, que comprende las cláusulas para vacancia presidencial.

“El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número legal de Congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial. El presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos”, dice el apartado del artículo 89-A sobre el citado procedimiento, que el post intentó atribuir a un artículo inexistente.

La publicación más antigua de esta descripción sobre los supuestos motivos de la nulidad de la vacancia de Castillo proviene del 13 de diciembre de 2022. El post sugiere que el exmandatario Martín Vizcarra dijo que la vacancia es nula y que toda la descripción indicada es de su autoría. Pero en su transmisión en vivo del 12 de diciembre, Vizcarra no expresó esas palabras. Sí, cuestionó el proceso de vacancia de Castillo porque, según él, no siguió el debido proceso. Incluso en una parte precisó que “nadie está pidiendo que Castillo regrese porque su delito lo inhabilita, lo imposibilita de qué él continúe”.

Días antes, el 11 de diciembre, a través de Twitter, el ex primer ministro Aníbal Torres expresó que el Parlamento realizó una “seuda moción de vacancia vulnerando su propio Reglamento”. “Esta vacancia es manifiestamente nula y ha conllevado a un gobierno usurpador”, dijo por la red social.

Conclusión

La República no creó ni publicó esa gráfica viral con el texto “la vacancia es nula”. Se trata de una pieza adulterada. En la original se difundió que el entonces presidente anunció la disolución del Congreso. Por ello, calificamos esa imagen como falsa.

