No, el Banco Central de Argentina no ha propuesto un billete con el rostro de Messi

El 18 de diciembre, la selección argentina de fútbol venció en la tanda de penales a Francia y se coronó campeona del mundo por tercera vez. En los días siguientes, el país sudamericano se llenó de festejos. En ese contexto, también circuló desinformación. Un posteo viral señala que el Banco Central de la República Argentina habría propuesto que el capitán del equipo, Lionel Messi, aparezca en el billete de 1.000 pesos. Esto, sin embargo, es falso.

Las publicaciones, compartidas miles de veces en los últimos días, sostenían que el propio BCRA “propuso” emitir el papel moneda con el rostro del futbolista. Pero, ¿qué tiene esto de real? Veamos.

Tras rastrear el origen de la información por medio de una búsqueda de palabras clave, hallamos que la primera mención a este tema data del 16 de diciembre de 2022, dos días antes de la final de Qatar 2022. Se trata de un artículo publicado en Bloomberg por el periodista Ignacio Olivera Doll.

Según el texto en cuestión, el pasado jueves 15, en una reunión del directorio del Banco Central argentino, se “bromeó” en torno a la posibilidad de imprimir un ‘billete conmemorativo’ a la selección albiceleste.

Olivera añadió que “los directores más entusiasmados” fueron Lisandro Cleri y Eduardo Hecker, quienes “coincidieron en que un billete con este diseño despertaría el espíritu coleccionista de los argentinos”. Entre las propuestas, destacó la de colocar el rostro de Lionel Messi en el billete de 1.000 pesos, número escogido porque inicia con un “10″.

No obstante, como señalamos líneas arriba, esta información fue reportada por el artículo periodístico en el marco de una broma. Hasta la fecha, el BCRA no ha hecho ningún anuncio oficial sobre una supuesta emisión del billete con la cara de Messi, ya sea en su página web como en sus redes sociales (1, 2 y 3).

De igual modo, el diseño utilizado para graficar la “noticia” no fue difundido por la entidad monetaria argentina, por lo que tampoco es cierto que aquel sea el billete propuesto. Pese a que no encontramos al autor original de la imagen, la misma circula, por lo menos, desde el 21 de diciembre de este año.

Intentamos contactar al Banco Central de la República Argentina para desmentir la versión viralizada, pero hasta el momento no obtuvimos respuesta. Pese a ello, la entidad comunicó a los medios de verificación de datos Chequeado y Newtral.es que no existe información acerca del referido billete y que no lo tienen en agenda. Ambos portales son miembros de la International Fact Checking Network (IFCN), al igual que Verificador.

Conclusión

La publicación que asegura que el Banco Central de Argentina propuso circular un billete de 1.000 pesos con la imagen de Lionel Messi es falsa. La entidad monetaria no ha anunciado la impresión del referido papel moneda, y la imagen difundida no pertenece a ellos.

Asimismo, el bulo se originó a raíz de la difusión de una reunión entre los directivos del BCRA el último 15 de diciembre, en la que bromearon en torno a la posibilidad de emitir dicho billete.

