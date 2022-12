No, la expremier Betssy Chávez no tuiteó que “se incendien las calles” ni que se va a “tomar el país”

En redes sociales circula una supuesta publicación de Twitter de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. De acuerdo con el texto, la presidenta Dina Boluarte y el Congreso “van a pagar caro” y se invocaría a “incendiar las calles” y “tomar el país”. No obstante, esta información es falsa: la cuenta que difundió el tuit es apócrifa.

Publicación atribuida a Betssy Chávez. Foto: captura de Facebook

“Justicia corrupta en contubernio con el Congreso y Dina Boluarte van a pagar caro. Que se incendie las calles. Vamos a tomar el país”, indica el tuit con fecha del 15 de diciembre de 2022. Este fue publicado por el perfil de Twitter “Betssy Chávez Chino”.

El perfil de Twitter a nombre de Betssy Chávez es apócrifo: la expremier eliminó su cuenta

En primer lugar, ingresamos al supuesto perfil que toma el nombre y los apellidos de la ex primera ministra Betssy Chávez. Sin embargo, no se trata de una cuenta oficial: el nombre del usuario no se corresponde con la identidad de la congresista por Perú Democrático, pues se trata de “@JorgeZa79953991″.

Asimismo, la cuenta no lleva el check azul de verificación, y fue creada recién en octubre de 2022, como se indica en la web de Twitter. En realidad, cuando aún era presidenta del Consejo de Ministros, Chávez Chino eliminó su cuenta de Twitter.

Así lo consigna un tuit del periodista de La República Diego Quispe Sánchez con fecha del 25 de noviembre de 2022: “La nueva primer ministra Betssy Chávez eliminó su cuenta de Twitter. Aquí la foto de cuando negó tener un una relación con Abel Sotelo. Los vídeos difundidos hoy demuestran lo contrario (sic)”.

Tuit del 25 de noviembre de 2022. Foto: captura de Twitter / @DiegoQuispeSanc

En la captura reportada por Quispe, se observa que el nombre de usuario de la expremier era “@BetssyChavez”. En efecto, al ingresar al enlace de Twitter “twitter.com/BetssyChavez”, aparece que la cuenta no existe.

De igual modo, la plataforma Wayback Machine tiene almacenado un registro del 26 de enero de 2022 del perfil de Twitter de Betssy Chávez. En ese entonces, se desempeñaba como ministra de Trabajo y publicaba tuits al respecto.

Registro del Twitter de Betssy Chávez de enero de 2022. Foto: captura en Archive.org

Incluso en su perfil de Facebook, en el apartado de información, se consigna el enlace de Twitter de la cuenta eliminada.

¿Por qué Betssy Chávez borró su cuenta? Como señaló el medio Caretas, esto ocurrió luego de que se difundiera un video de la entonces premier junto con Abel Soto, con quien había negado tener una relación sentimental.

Por otra parte, tras una búsqueda por palabras clave vía Google, no hallamos ningún reporte en medios de comunicación sobre las aparentes declaraciones de la ex primera ministra, que supuestamente llamarían a “incendiar las calles”.

PUEDES VER: Es falso que el Ejército del Perú comunicó que no acatará el estado de emergencia

Conclusión

La publicación que atribuye un tuit a la congresista y extitular de la PCM, Betssy Chávez Chino, llamando a “incendiar las calles” y “tomar el país”, es falsa. La cuenta que difundió dicho mensaje es apócrifa: el nombre de usuario que originó el viral no se corresponde con la identidad de Betssy Chávez. Además, la parlamentaria borró su cuenta de Twitter en noviembre de 2022.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).