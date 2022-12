No, mensaje de golpe de Estado de Pedro Castillo no se grabó en la oficina de Betssy Chávez

El último miércoles 7 de diciembre, Pedro Castillo, entonces presidente de Perú, anunció a nivel nacional, a través de un mensaje a la nación, la disolución temporal del Congreso y el cierre y reorganización de los poderes independientes del Estado. Los minutos siguientes fueron de mucha incertidumbre. Sin embargo, para sorpresa de varios, el día terminó con Castillo detenido y Dina Boluarte proclamada como la primera mandataria de la historia de nuestro país.

Sobre los pormenores del mensaje, han surgido muchos rumores y explicaciones. Una de ellas señala, según afirma el usuario Luis Hidalgo a través de Twitter, que nuestro exgobernante lo habría dado desde la oficina de la PCM de Betssy Chávez, en su presencia y que esta estaba al tanto de lo que pasaría.

Tuit del usuario Luis Hidalgo. Foto: captura de Twitter

Esto, sin embargo, es engañoso. Si bien la expremier sí presenció en directo la lectura, esta no se dio en su oficina, sino en la de Castillo en Palacio. Por otro lado, las versiones contrastan sobre si estaba o no al tanto.

El anuncio del golpe se dio desde el despacho presidencial

Varios medios y declaraciones reconstruyen los instantes previos a la emisión del anuncio de intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. IDL Reporteros informa que ambos periodistas de TV Perú, que se encargaron de ello, lo hicieron desde el despacho presidencial. También recoge la versión de Betssy Chávez, quien manifiesta lo mismo.

Luis Alberto Mendieta, entonces jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia, declaró para Canal N que, efectivamente, el mensaje fue dado desde la oficina del exmandatario. Además, que bajó a ese local inmediatamente después de la transmisión para cuestionarle por lo que acababa de hacer. Una acción parecida realizó Alejandro Salas, exministro de Trabajo, según declaró a los medios.

No obstante, el gerente de prensa de TV Perú, Roberto Wong, indicó al programa “Al estilo Juliana” que el discurso se dio en la PCM, aunque él no estuvo en el momento. Wong no funge como camarógrafo. Ante esto, el exministro de Defensa Gustavo Bobbio aclaró que el pronunciamiento del ex jefe de Estado se llevó a cabo desde su despacho y no en la oficina de la expremier: “No fue en la PCM, fue en el despacho presidencial. Estaba Aníbal Torres, Betssy Chávez y unas ocho personas”.

Betssy Chávez sí estuvo presente en el despacho durante el mensaje

IDL señala que, durante el discurso, en el despacho se encontraban la expremier Betssy Chávez, el exministro de Defensa Gustavo Bobbio, el extitular del Interior Willy Huerta, Aníbal Torres y los dos trabajadores de TV Perú. Algunos otros ministros esperaban en la Sala Quiñones, adyacente a la oficina presidencial. Wilber Huacasi especifica que la exfuncionaria “se ubicó al frente de Pedro Castillo, acompañando atenta durante la lectura íntegra del mensaje”.

Ella misma ha confirmado que estuvo presente durante la emisión del discurso.

Existen versiones contradictorias sobre si Betssy Chávez estaba al tanto

De acuerdo con lo que recoge IDL, la ex primera ministra ha manifestado que recién se enteró del contenido del discurso mientras este era transmitido. Una declaración parecida ha publicado Hildebrandt en sus Trece. La funcionaria afirmó al semanario que cree que, incluso, Aníbal Torres tampoco estaba al tanto de lo que diría Castillo.

Sin embargo, Marco Sifuentes indica en su programa que fuentes cercanas le revelaron que fue Betssy Chávez, junto con los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, quienes le recomendaron al expresidente dar el mensaje. Algo similar publicó Fernando Vivas.

Como devela Alexandra Ampuero, de la Unidad de Investigación de La República, durante los últimos minutos de las 10 a. m. del último miércoles, la funcionaria le pidió a todos los ministros que se apersonen de manera inmediata a la Presidencia del Consejo de Ministros. “Hoy es un día histórico”, expresó Chávez. “Necesitamos estar cohesionados”, agregó.

Sifuentes añade que fue la propia Chávez quien mandó a traer el equipo de prensa de TV Perú pese a que esta le dejó entrever a IDL que se enteró de su presencia cuando entró al despacho. Antes de dar el anuncio, manifestó Vivas, Castillo comunicó lo que haría a los ministros ahí presentes. Algunos de ellos, como Alejandro Salas, se habrían opuesto a esta decisión. De acuerdo con el periodista, Betssy Chávez, por el contrario, respaldaba férreamente al exmandatario.

No hallamos registros sobre las supuestas declaraciones del camarógrafo de TV Perú al respecto.

Conclusión

El mensaje presidencial que anunciaba el golpe de Pedro Castillo no se dio desde la oficina de Betssy Chávez. Esta sí estuvo presente durante el discurso y las versiones recogidas por la prensa son contradictorias en si estaba al tanto o no de lo que pasaría. Por último, no hallamos registros de declaraciones del camarógrafo que lo transmitió.

