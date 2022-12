No hay registros recientes de padre pegándole a su hijo en colegio por faltar el respeto a profesor

Desde hace varios días, circula en Facebook la supuesta noticia de que un padre de familia habría abusado físicamente de su menor hijo en una institución educativa. ¿La razón? El chico habría intentado pegarle a su profesor. Las publicaciones, que a la fecha acumulan más de 8.000 reacciones y han sido compartidas más de 2.000 veces, aseguran que existe un video en el que se apreciaría al señor dándole correazos al estudiante. Sin embargo, Verificador no encontró registros de dicho clip y el Ministerio de Educación negó haber recibido el reporte de un caso así.

Una de las dos imágenes corresponde a otro acontecimiento

Son dos las fotos que suelen ir adjuntas a esta aparente noticia.

La instantánea número 1 en realidad corresponde a un hecho ocurrido en Chile en junio de este año, en la ciudad de Tocopilla, en Antofagasta. Según narra Bio Chile, dos alumnos se agarraron a golpes con su profesor de Música porque este no le habría pedido de buena manera a uno de ellos que se retirara de la clase tras proferir una lisura.

En el video que recoge el noticiero 24 horas, se aprecia cómo uno de los estudiantes incluso le propinó una patada al maestro. La imagen viral que reseñamos es una captura de dicho clip.

Realizamos búsquedas inversas de la imagen 2 (1, 2) y, sin embargo, no hallamos referencias. La buscamos también por medio de palabras clave con los mismos resultados.

‘Noticia’ inconsistente y sin registros

La supuesta noticia no posee ningún dato concreto que ayude a identificar el hecho. La información descrita en los posts no incluye datos referenciales, como fecha o lugar exacto. Tampoco identifica el colegio ni a los actores involucrados. Asimismo, no existe ningún registro fuera de los posts descritos que comuniquen el “acontecimiento” (1, 2, 3).

Nos comunicamos con un vocero del Ministerio de Educación (Minedu), quien nos aseguró que no halló registros del caso en Síseve, la plataforma del órgano para denunciar casos de abuso escolar, y que la información era falsa.

Conclusión

No existen registros de que padre de familia haya abusado físicamente de su hijo por faltarle el respeto a profesor. No hallamos entradas a través de algún buscador y un vocero del Minedu lo negó. La información, además, no posee datos referenciales. Calificamos como falso.

