Es falsa la supuesta portada de La República que señala que Dina Boluarte almorzó con Vladimir Cerrón

El 7 de diciembre, la entonces segunda vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia del Perú luego de la vacancia de Pedro Castillo. En ese escenario político, circula en Facebook una supuesta portada de La República, con fecha 8 de diciembre de 2022, que muestra este aparente titular principal: “Presidenta Boluarte almorzó con Cerrón”. Sin embargo, se trata de una imagen manipulada.

Portada falsa. Foto: captura en Facebook.

Se precisa que esta verificación no está evaluando si Boluarte almorzó o no con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, solo si dicha portada es real o no.

La República no realizó ese anuncio en portada sobre la presidenta Dina Boluarte

El jueves 8 de diciembre, La República publicó, como todos los días, su portada del día. Esa información sobre Boluarte, que se expone en el post viral, no aparece. En su lugar se escribió este titular: “Presidenta Boluarte, gobierne de cara al país”. De hecho, este escrito es una columna editorial publicada esa fecha.

Portada real. Foto: captura en Twitter / La República.

La portada apócrifa presenta la misma fotografía del día de la juramentación de Boluarte que empleó el medio peruano. También muestra textos que coinciden con la portada real, pero que se hallan incompletas. Por ejemplo, se omite que las reseñas que aparecen en la parte inferior son las declaraciones de la presidenta, un detalle que sí se exhibe en la original.

Portada apócrifa y portada real. Foto: capturas en Facebook / Twitter- La República.

El director de Arte de La República, Ricardo Cervera, indicó que la tipografía del titular principal de la publicación en cuestión no coincide con la que se usa en el medio, la cual es ‘Público Headline’ del estilo de fuente Serif. Indicó que el post viral utiliza más bien otro tipo de letra de otro estilo llamado Sans- Serif.

Asimismo, añadió que la portada falsa emplea letras mayúsculas en el titular principal, algo que La República no hace, ya que ese escrito se publica en altas y bajas según corresponda.

Conclusión

Se trata de una portada apócrifa. En la imagen original, La República ofreció otro titular sobre la presidenta Dina Boluarte. Por ello, calificamos este post como falso.

