No, semillas del comino negro no “curan” más de 200 enfermedades

“Lo cura todo, menos la muerte. ¡Esta semilla cura más de 200 enfermedades!”, aseguran post virales sobre la semillas de comino negro, que es expuesta a través de una imagen. Estos contenidos se han viralizado desde 1 de noviembre de 2022 y concentran más de 1.100 interacciones en Facebook. Sin embargo, la información es engañosa.

En la imagen se lee que el comino negro supuestamente cura más de 200 enfermedades. Foto: captura en Facebook.

Las semillas del comino negro no curan ninguna enfermedad

“No, ninguno. Las semillas o su aceite pueden ser parte del tratamiento, pero no se le debe atribuir la cura de nada”, afirmó Nathaly Aguilar, nutricionista a domicilio, ante la consulta de si hay alguna afección que es resuelta por el consumo de este alimento.

“Las semillas de comino negro tienen un componente llamado timoquinona, cuyo consumo se relaciona con la disminución de colesterol total, colesterol LDL (conocido como ‘malo’), VLDL y triglicéridos y la mejora de los trastornos del sueño y niveles de estrés”, explicó.

Sostuvo que este fitoquímico contempla “propiedades hipoglicemiantes y antiinflamatorias” debido a su concentración de ácido linolénico, el cual es “básico” para la formación del omega-3. Comentó que las semillas y el aceite contienen los mismos componentes, pero este último produce un efecto “más potente” porque “se concentran sus propiedades”.

A su turno, la nutricionista Saby Mauricio, exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), sostuvo que el comino negro proviene de la planta Nigella sativa L. y se clasifica como una “hierba medicinal” de la familia Ranunculaceae. “Sus semillas son utilizadas para desarrollar medicamentos”, puntualizó la también directora de la carrera Nutrición Humana de la Universidad Privada Norbert Wiener.

Resaltó también que se le puede considerar un “nutracéutico”, dado que sus “sustancias químicas o biológicas” pueden aprovecharse para favorecer la salud humana, como por ejemplo, la timoquinona, “que podría funcionar como un antioxidante”.

Sostuvo que existen estudios que han revelado “resultados alentadores de su uso en diferentes enfermedades, incluso el cáncer, diabetes y COVID-19″, pero que “falta mayor evidencia para aseverar estas conclusiones”. “Por ahora, Natural Medicines Comprehensive Database evidencia que es posiblemente eficaz para el acné, fiebre de heno, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, hipertensión arterial, mastalgia (dolor en mamas)”, alegó.

No obstante, aclaró que ningún alimento es la cura: “No hay la suficiente evidencia para ello. Lo que puede hacer (algún alimento) es intervenir sobre alguna enfermedad, pero no hay ninguno que cure. Sí es cierto que una alimentación saludable reduce el riesgo de desarrollar enfermedades, pero no te cura”.

Ambas nutricionistas coincidieron que algunos pacientes pueden consumir el aceite de la semilla y aprovechar sus beneficios, bajo ciertas dosis indicadas. “Cuando hablamos de la semilla es mejor consumirla como parte de los alimentos (…) pero si se consume en cápsula o aceite sí podrían ser solos, tal cual se toma un suplemento de cualquier otro nutriente”, apuntó Aguilar, por su parte.

En tanto, Mauricio precisó que para su ingesta “se recomienda solicitar una dosis personalizada”. Señaló que “no se han identificado interacción con alimentos”, pero advirtió tener “precaución durante el embarazo, lactancia y niños” y cuidado con la combinación de algunos fármacos y tipos de medicamentos.

¿Qué dicen las investigaciones sobre las semillas de comino negro? Artículos de revisión, publicados en 2017, 2019, 2020, 2022 revelan posibles efectos farmacológico y terapéuticos de este alimento debido a su aceite y su compuesto activo como la timoquinona (TQ). Sin embargo, en su mayoría sugieren más estudios. Además, en ninguna parte se atribuye la “cura” del comino contra alguna condición.

Página donde se encontró la desinformación sobre las semillas de comino negro. Foto: captura en sitio web "Morfeas Hellas”.

Por otro lado, la información que proporciona el post en cuestión aparece en una página web con idioma griego llamado “Morfeas Hellas”. Se emplean afirmaciones como estas: “El comino negro lo cura todo menos la muerte”, “una cura para todas las enfermedades”, “una solución a muchos problemas”. Se divulga, además, un presunto producto de aceite de comino. El sitio no incluye la fecha de publicación de este contenido.

Si bien se señala que se emplea contra muchas afecciones y malestares, no se menciona que sean “más de 200 enfermedades”. Citan diversos estudios y artículos de revisión de 2005, 2008 y 2011 que reportan ciertos beneficios potenciales, pero advierten que se necesitan más evaluaciones al respecto.

También adjunta un estudio de 1991 sobre una presunta actividad antimicrobiana, pero se trata de un experimento en ratones, no en humanos. También difunden un blog, aunque su acceso se encuentra restringido. En suma, en estos reportes mencionados tampoco se aborda alguna prueba que avale la supuesta cura de esta especia para alguna enfermedad.

Conclusión

Ningún alimento o condimento es la cura de alguna enfermedad. El comino negro contempla beneficios terapéuticos potenciales para la salud humana, pero requiere más investigaciones al respecto. Por ello, calificamos esta información como engañosa.

