No existe evidencia de que las Fuerzas Armadas se hayan unido a la tercera vacancia

Un video viral en redes sociales asegura que las FF. AA. del Perú se han unido a la tercera moción de vacancia del Congreso de la República en contra del actual presidente Pedro Castillo. La miniatura del clip, además, señala que la institución ha gritado “sublevación” y “golpe” contra el máximo mandatario. La locutora especifica que de las tres fuerzas, son la FAP y el Ejército quienes se han rebelado. Sin embargo, no existen registros de ese apoyo, o dichas palabras, y en ningún momento el material presentado da pruebas de ello.

El video no muestra prueba alguna de lo señalado

El clip presenta las declaraciones de dos exoficiales de las Fuerzas Armadas, Rodolfo García, ex comandante general de la Fuerza Aérea, y Roberto Chiabra, ex comandante general del Ejército. El segundo, además, actualmente se desempeña como congresista no agrupado. Estas se dieron los días 29 y 27 de noviembre, respectivamente. Ambos interpretan que los militares, pese a estar subordinados al presidente, no tienen el deber de obedecerlo en caso este ordene cerrar el Poder Legislativo de manera arbitraria y/o inconstitucional.

García afirma lo siguiente:

“La posición de las Fuerzas Armadas es en favor de la Constitución y de las leyes. Las Fuerzas Armadas no son un actor político, no deben convertirse en actores políticos ni nosotros debemos pretender que ellos lo hagan”.

Además, cita la figura de la ‘obediencia debida’ para argumentar que las FF. AA. deben rehusarse a acatar un mandato de esta naturaleza del gobernante. Según una casación de la Corte Suprema, un subordinado no puede excusarse de un delito aduciendo que “cumplía órdenes” si es que la acción es “manifiestamente ilegal” o él conocía su ilegalidad.

Por su parte, Chiabra afirma lo siguiente:

“Las Fuerzas Armadas deben permanecer neutral (sic) hasta que se tome una decisión. Las Fuerzas Armadas van a actuar en el Día D. Ahora no, no se pueden anticipar. El Día D es cuando el presidente —asumamos el escenario: no se le da la confianza a este gabinete— y sale a decir ‘me han denegado dos veces la confianza, cierro el Congreso’. Ahí vamos a poner a prueba a las Fuerzas Armadas. ¿Qué van a hacer las FF. AA.? ¿De parte de quién están las FF. AA.? ¿De la Constitución o del presidente?”.

Ambos exoficiales en ningún momento señalan que los militares se hayan unido a la tercera moción de vacancia. Es más, explican que estos no son deliberantes y, por lo tanto, no pueden mostrarse a favor de una fuerza política u otra, porque justamente esto sería inconstitucional. Afirmar, además, que las FF. AA. no le darían apoyo al presidente en caso decida cerrar arbitrariamente el Congreso no implica que estas estén a favor de la vacancia. Sin embargo, hacia el final del video, la locutora señala:

“Las Fuerzas Armadas han decidio pronunciarse y es que los ex comandantes Rodolfo García y Roberto Chiabra ya lo han anunciado. Han dicho que las Fuerzas Armadas no van a apoyar a Pedro Castillo, que lo van a dejar solo y que ya no tienen niguna esperanza”.

El clip, además de llegar a una conclusión tergiversada, arguye que, debido a que ambos declarantes son ex comandantes generales del Ejército y la FAP, su opinión y/o posición también es la de estas fuerzas. Sin embargo, esto no es cierto. Ambos son oficiales retirados y tampoco ejercen vocería alguna de estos grupos.

En ningún momento el material muestra a las Fuerzas Armadas gritando “sublevación” o “golpe” contra Pedro Castillo.

No hallamos registros del supuesto apoyo de las FF. AA. a la vacancia

Usamos distintas herramientas de búsqueda para consultar si las Fuerzas Armadas se han declarado a favor o en contra de la moción de vacancia y no hallamos entrada alguna relacionada con ello (1, 2, 3). También consignamos las palabras “sublevación” y “golpe” con los mismos resultados negativos (1, 2, 3).

Quienes sí han firmado de vez en cuando, a través de pronunciamientos en contra del presidente, son oficiales retirados (1, 2, 3).

¿Cuándo se vota la vacancia?

La votación en torno a la vacancia se dará este miércoles 7 de diciembre. El Congreso necesita 87 votos para destituir del cargo al presidente Pedro Castillo por “permanente incapacidad moral”. Este proceso se dará antes de la votación por la confianza al nuevo gabinete ministerial, dirigido por Betssy Chávez. Para este, se tiene plazo hasta el 25 de diciembre, según la ley (hasta 30 días después de la investidura).

Conclusión

Hasta la fecha, no existe evidencia de que las Fuerzas Armadas apoyen la tercera moción de vacancia presentada por el Congreso de República para destituir al presidente Pedro Castillo, tal como ha circulado en redes sociales. Las declaraciones, que usa el video viral que hace tal afirmación, no tienen relación con esto. Asimismo, no encontramos entradas relacionadas con el tema.

