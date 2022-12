Es falso que exista un “Bono madres solteras” que otorga 760 soles

Se ha difundido en redes sociales una supuesta página de consulta para conocer si una persona es beneficiaria de un bono para madres solteras de 760 soles, entregado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La publicación compartida pide hacer clic en un enlace para acceder a la información completa, que envía al blog Ayudas y Educación. La nota informativa tiene como titular “Bonos para madres solteras”, pero dentro del texto no existen detalles sobre un apoyo económico específico para esa población. La información que circula desde el 26 de noviembre de 2022 es falsa.

Página web con información de supuesto bono para madres solteras. Foto: captura LR/Facebook.

No existe un “bono para madres solteras” patrocinado por el Midis

La página web que adjunta la publicación viral no cuenta con el link de consulta para el bono prometido y tampoco lo menciona en todo el texto.

Aunque el nombre del artículo es “Bonos para Madres Solteras”, en el contenido se mencionan el Fondo Mi Vivienda, Fondo Mi Techo Propio y Bono Renta Joven.

Información sobre el supuesto bono para madres solteras. Foto: captura LR/Ayudas y Educación.

Ninguno de esos tres es exclusivo para madres solteras. Los requisitos para entrar al Fondo Mi Vivienda, programa creado para hacer el acceso a viviendas más fácil, son: ser una persona natural residente en el Perú o peruano residente en el extranjero, ser calificado y no ser propietario o copropietario de otra vivienda.

En el caso del Fondo Techo Propio, programa dirigido a familias para ayudarles a comprar o construir su vivienda, los requisitos son: conformar un grupo familiar, no tener un ingreso familiar mensual mayor a 3.715 soles en caso de comprar y no mayor a 2.701 soles para construir, no haber recibido apoyo habitacional del Estado, no contar con otra vivienda o terreno, y ser propietarios del lugar donde vayan a construir.

El programa Renta Joven es una ayuda económica de 500 soles mensuales durante cinco años para ciudadanos entre los 18 y 40 años. Tiene el objetivo de ayudar a las personas a ahorrar para la inicial de un inmueble del programa Techo Propio o Mi Vivienda.

Entre sus requisitos destacan: conformar un grupo familiar de no dependientes, integrado por dos personas que vivan juntas, no necesariamente una pareja; que el ingreso mensual no supere los 3.538 soles; no haber recibido antes o estar postulando para recibir apoyo habitacional; y no estar incluido en el Registro de Deudores Judiciales Morosos.

Por otro lado, realizamos una búsqueda del “bono para madres solteras” en el portal web oficial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en las secciones de Apoyo económico, Bono alimentario y Ayuda social, ya que, de acuerdo a la publicación viral en Facebook, es la supuesta entidad encargada de otorgar el beneficio económico. Sin embargo, no encontramos coincidencias.

El único beneficio económico que menciona la cifra de 760 soles (incluida en la publicación) es el Bono Rural, un “subsidio monetario para hogares en zonas rurales en condición de pobreza o pobreza extrema que no han sido beneficiados con otros apoyos económicos”. No obstante, este servicio está inhabilitado desde el 31 de diciembre de 2020 y no era exclusivo para madres solteras, sino para cualquier hogar en situación de vulnerabilidad.

Información sobre el Bono Rural en el portal web del Midis. Foto: captura LR/Facebook.

¿Qué apoyos económicos están disponibles?

El Midis tiene activo el Bono Alimentario, un subsidio monetario de 270 soles para ayudar a peruanos y peruanas mayores de edad en situación de pobreza y vulnerabilidad. Una vez más, no se requiere ser madre soltera. Actualmente, es posible consultar si una persona es beneficiaria aquí.

Por otro lado, aunque no pertenece al Midis, existe un bono para madres de recién nacidos, sean solteras o no: el Subsidio por Lactancia de EsSalud. Este beneficio económico consta de 820 soles otorgados para contribuir al cuidado del recién nacido, hijo de asegurado.

Los requisitos para acceder a este bono son: estar dentro de los seis meses anteriores al mes en que se ha dado a luz, haber aportado tres meses consecutivos al seguro y contar con vínculo laboral al momento del nacimiento; además, el bebé debe estar inscrito como derechohabiente del asegurado; si la madre no es la titular, deberá estar inscrita en EsSalud; y, si el lactante ha fallecido, se puede realizar una inscripción póstuma.

Para el Subsidio por Lactancia se puede efectuar la búsqueda aquí.

Conclusión

Actualmente, no hay un beneficio exclusivo para la población de madres solteras, pero ellas pueden acogerse a diferentes programas sociales dirigidos para todos los peruanos y peruanas, independientemente de su estado civil como: Mi Vivienda, Techo Propio, Renta Joven, Bono Alimentario o Subsidio por Lactancia.

