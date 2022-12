No, este video no muestra a Pedro Castillo anunciando “cierre del Congreso”: fue editado

A través de Facebook, un video viral muestra al presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, supuestamente anunciando que va a “cerrar el Congreso”. Según el material, el mandatario alega que “se ha quebrado el equilibrio de poderes” y que efectuará la disolución del Parlamento porque “ese es el clamor que tienen nuestros hermanos ronderos y las hermanas ronderas”. No obstante, esta versión es falsa.

Publicación presenta información falsa. Foto: captura de Facebook

La publicación, compartida más de 300 veces desde el 2 de diciembre de 2022, presenta una conferencia del presidente peruano delante de un grupo de ronderos, quienes exclaman: “¡Cierren el Congreso!”. Un cuadro de texto añade que Castillo anunció el cierre del Legislativo.

De igual modo, el video contiene las declaraciones del mandatario en el siguiente orden: “Lo que tenemos nosotros por entendido (es) que el voto del hombre, del rondero, del campesino, del maestro, del agricultor debe ser respetado. Se ha quebrado este equilibrio de poderes. Voy a cerrar este Congreso, porque ese es el clamor que tienen nuestros hermanos ronderos y las hermanas ronderas”. Acto seguido, el público aplaude la aparente decisión.

El video fue alterado para invertir el sentido del discurso de Castillo

En primer lugar, efectuamos una búsqueda inversa de imágenes con una de las escenas del video. Los resultados arrojaron un encuentro entre el presidente Pedro Castillo y los ronderos en Palacio de Gobierno, del 30 de noviembre de 2022.

El registro, que puede hallarse en YouTube, se trata de un reconocimiento a la historia de las rondas campesinas. En él, Castillo se dirige a un grupo de ronderos y, en distintos momentos, utiliza las frases que circulan en el video falso. Sin embargo, el sentido es completamente opuesto al que le da el viral. Es decir, el discurso del mandatario fue editado y sacado de contexto.

¿Qué dijo realmente Pedro Castillo?

A partir del minuto 14:10, Castillo expresa lo siguiente: “Desde el primer día que estamos acá. Se ha escuchado de un grupo decir ‘vacancia, acusación, incapaz, suspensión, renuncia’, tantas cosas. Yo no he venido para eso. Y no han escuchado ninguna vez de la boca del presidente que salga a decir ‘voy a cerrar este Congreso’, pero a pesar de eso han venido…”.

Como se observa, el jefe de Estado utiliza la frase sobre el cierre del Parlamento para negar que lo haya propuesto alguna vez, y no para proponerlo. Pese a ello, acto seguido, el público asistente comenzó a arengar: “¡Cierren el Congreso!”, lo cual también sale en el video viral.

Luego de esa exclamación, Castillo prosigue con su discurso, en un sentido opuesto al que señala el video editado. Si bien afirma que el voto de ronderos y campesinos “debe ser respetado” y que “se ha quebrado el equilibrio de poderes”, su declaración continúa así: “Lo único que queremos nosotros es que los poderes del Estado estén equilibrados para llegar a cerrar estas grandes brechas que tiene este país”.

Finalmente, el evento con las rondas campesinas fue reportado por el portal de prensa de Presidencia de la República. En el texto no se hace mención de un supuesto cierre del Congreso, sino de la afirmación opuesta.

Conclusión

El video que muestra al presidente del Perú, Pedro Castillo, señalando que va a cerrar el Congreso es falso. Se trata de un recorte y descontextualización de las declaraciones del mandatario durante un encuentro con ronderos de distintas regiones del país. En realidad, Castillo pretendía hacer la afirmación opuesta. Por consiguiente, Verificador califica esta publicación viral como falsa.

Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271).