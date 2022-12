No, el ‘Rey del Fútbol’, Pelé, no ha fallecido

El último martes 6 de diciembre, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como ‘Pelé', fue hospitalizado de emergencia en el Hospital Israelita Albert Einstein, de Sao Paulo. ¿La razón? Una infección respiratoria, según da cuenta el centro de salud.

A partir de esa fecha, hubo mucha especulación sobre la salud del crack brasileño, quien es considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de la historia. El último rumor, difundido a través de redes sociales desde el 1 de diciembre, es que Pelé habría fallecido. Las publicaciones que señalan esto a la fecha cuentan con más de 1.000 interacciones y han sido compartidas un número similar de veces. Sin embargo, es falso. Así lo han desmentido el propio ídolo y el nosocomio a través de sus redes oficiales. Al cierre de esta nota, no trascendió información corroborada sobre su deceso.

Pelé, su hija y el hospital donde se interna han desmentido su muerte

A raíz de ola de desinformación generada en torno a su supuesta muerte, el último 3 de diciembre, a través del Instagram del exfutbolista, se desmintió esto.

“Amigos míos, quiero mantener a todos tranquilos y con el pensamiento positivo. Estoy fuerte, con mucha esperanza y siguiendo mi tratamiento (‘Pelé’ se somete a quimioterapia desde setiembre de 2020) como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermeros, por todo el cuidado que he recibido. Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes en todo el mundo me mantiene lleno de energía. ¡Mirar a Brasil en el Mundial también! Muchas gracias por todo”.

La publicación contiene un boletín médico del Hospital Israelita Albert Einstein, donde está hospitalizado, fechado también el 3 de diciembre, que señala lo siguiente:

“Edson Arantes do Nascimento fue internado en el Hospital Israelita Albert Einstein el último martes 29 de noviembre para una reevaluación de la terapia de quimioterapia que está recibiendo para tratar el cáncer de colon, diagnosticado en setiembre de 2021. Sigue el tratamiento y su estado de salud es estable. Ha tenido, también, una buena respuesta a a los cuidados por la infección respiratoria, no presentando nigún empeoro en el cuadro en las últimas 24 horas”.

Días antes, la hija de Pelé, Kely Nascimiento, había llamado a la calma también a través de su cuenta de Instagram:

“Hola, mis amigos. Mucha alarma en los medios hoy sobre la salud de mi papá. Él está en el hospital regulando su medicación. Algunos de mis parientes visitarán Brasil. No existe emergencia o alguna predicción mala. Estaré allá para Año Nuevo (vive afuera), prometo publicar algunas fotos. Realmente, agradecemos la preocupación y el amor”.

¿Cuál es el estado de salud de ‘Pelé'?

El ídolo fue diagnosticado de cáncer de colón el 31 de agosto de 2021. Tras someterse a una operación de extirpación de tumor, ha venido recibiendo quimioterapia con regularidad en el centro de salud paulista.

A inicios de este año, trascendió la noticia de que el mal habría hecho metástasis y se habría trasladado a otros órganos, como el intestino, pulmón e hígado, según cuenta Folha.

Los últimos días su situación se habría complicado. Según recogen los medios brasileros Folha y ESPN Brasil, habría ingresado al nosocomio el martes 29 de noviembre tras manifestar anasarca (hinchazón en todo el cuerpo), síndrome de edemigemia (edema generalizado) e insuficiencia cardiaca.

El último sábado, Folha dio la exclusiva de que ‘Pelé' no habría respondido bien a la quimioterapia y habría pasado a recibir cuidados paliativos. Esta es una práctica común para pacientes con enfermedades progresivas o terminales que no mejoran con el tratamiento indicado. La información no ha sido reportada por otros medios.

Conclusión

Pelé no ha muerto. Al cierre de esta nota, no ha trascendido la noticia. El rumor que ha circulado estos últimos días ha sido desmentido en las propias redes del exfutbolista, así como por su hija y el hospital que lo atiende. Calificamos la información como falsa.

