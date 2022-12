No, JNE no reportó como “ganador del debate” a un candidato al Gobierno Regional de Cajamarca

A puertas de la segunda vuelta de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se realizará este 4 de diciembre, continúa circulando desinformación al respecto. En Facebook se han difundido gráficas que llevan el logo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y colocan como “ganador” de un debate para etapa electoral a Andrés Villar, candidato por el Frente Regional de Cajamarca al GORE cajamarquino.

También se adjunta insignias de “Tu voto decide” y los comicios de 2022. En la primera imagen se indica que dicho postulante obtuvo el supuesto triunfo en la disputa electoral, organizada por Radio Ilucán, situada en la provincia cajamarquina de Cutervo. En tanto, la segunda supone otra presunta victoria de Villar en un debate del JNE.

Incluso, estos contenidos han sido compartidos por políticos vinculados a este aspirante (1 y 2). “¡Ganadores del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones! Otra vez demostrando a todos nuestros hermanos que nuestras propuestas son firmes y contundentes”, se lee en una de sus descripciones. Dichos post circulan desde el 19 y 28 de noviembre, pero se trata de información falsa.

Gráficas emplean el logo del JNE. Foto: capturas de Facebook

JNE no dio como “ganador del debate” a este candidato, no tiene dicha función

En el primer caso, Villar sí participó de un encuentro electoral, que fue convocado por Radio Ilucán para el 28 de noviembre, al mediodía. Ese día, la emisora publicó la disputa en su cuenta oficial de Facebook. Dicha contienda fue dada con Roger Guevara, el otro candidato a gobernador regional de Cajamarca que pasó a segunda vuelta y del partido Somos Perú.

Sin embargo, el 1 de diciembre, el JNE calificó esta gráfica como falsa a través de sus cuentas oficiales. Denunció que hubo una “apropiación indebida” del logo del ente electoral y de “Tu voto decide”, una campaña de la institución para las elecciones de 2022.

Aclaró que los debates regionales en el contexto de la segunda vuelta “son organizados por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE”. “Bajo ninguna circunstancia —ni la institución electoral ni la dirección organizadora— dan como ganador a ningún candidato que participe en dichos debates”, precisó.

JNE desmiente contenido de la gráfica 1. Foto: captura en Twitter/JNE

El 19 de noviembre, Villar intervino en uno de los debates organizados por esta institución electoral, que estaba pactado para las 6.00 p. m. Esa fecha, el JNE transmitió en vivo el encuentro de los dos aspirantes al Gobierno Regional de Cajamarca, Villar y Guevara.

En tanto, el 22 de noviembre, la entidad descartó la veracidad de la información de la pieza por sus redes sociales. Allí también negó que el órgano electoral y la mencionada dirección dieran como ganador al postulante Villar en el debate del JNE.

JNE desmiente contenido de la gráfica 2. Foto: captura en Twitter/JNE

Para una verificación anterior, la directora de Comunicaciones e Imagen del JNE, Janett Talavera, desmintió que en el ente haya algún “Comité Técnico Evaluador que evalúe el desempeño de candidatos en un debate”. “El JNE no hace evaluaciones de los resultados de los debates, solo los organiza a través de la Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana”, aseguró Marian Jáuregui, coordinadora del Comité Técnico de Fact Checking de la institución, a su turno.

A través de su página web, también podemos conocer el tipo de competencias que tiene el JNE a nivel jurisdiccional, fiscalizadora, normativa, administrativa-electoral y educativa.

Conclusión

El JNE no dio como triunfador a Andrés Villar en ningún debate electoral. Las gráficas emplean el logo de la institución sin autorización. Además, el órgano no tiene la función de evaluar los desempeños de los candidatos en este tipo de contiendas; por lo tanto, no da como “ganador” a ninguno de ellos. Por ello, calificamos estas publicaciones como falsas.

