Es falsa encuesta que coloca en primer lugar a Somos Perú para gobernador regional de Lambayeque

En el contexto de la segunda vuelta de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2022 que se llevará a cabo el domingo 4 de diciembre, se ha compartido en la red social Facebook una supuesta encuesta que muestra la preferencia de voto para el puesto de gobernador regional de Lambayeque.

De acuerdo con la gráfica difundida, Jorge Pérez, candidato del partido Somos Perú, tiene una intención de voto de 51,3%; mientras que Alex Rodríguez, de Alianza para el Progreso, un 26,8%. Sin embargo, el supuesto estudio no cuenta con ficha técnica y el autor no está inscrito en el Registro Electoral de Encuestadoras.

Encuesta difundida en Facebook sobre la región Lambayeque. Foto: captura LR/Facebook

No existe registro de la encuesta

De acuerdo con la publicación viral, la fuente del estudio publicado es OEL Lambayeque. Realizamos una búsqueda por palabras clave en Google para encontrar una encuestadora con ese nombre o esas iniciales. Sin embargo, no obtuvimos ningún resultado.

Por ello, acudimos al portal oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que están inscritas todas las empresas autorizadas para difundir encuestas de este tipo: Registro Electoral de Encuestadoras (REE).

Conforme al reglamento del REE, es necesaria la inscripción de personas naturales o jurídicas para difundir o publicar resultados de encuestas y simulacros de votación. Sin embargo, la normativa hace una precisión en el que aclara que, si se tratara de un sondeo, por ejemplo, una votación en redes sociales, estos deben indicar que “son referenciales y no tienen sustento científico”.

En el caso de la gráfica viral, la supuesta fuente no está registrada en el REE y no consigna una ficha técnica con información del presunto estudio. Por otro lado, tampoco aclara que se trata de un sondeo referencial.

Este medio se comunicó con el autor de la publicación en redes sociales, simpatizante de Somos Perú y con el candidato Jorge Pérez para consultar sobre el origen de las cifras difundidas. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

¿Existe una encuesta válida sobre la intención de voto al Gobierno Regional de Lambayeque?

Sí. Hicimos una búsqueda y hallamos un estudio efectuado por la encuestadora KLAMBP, con registro 00150-REE/JNE. De acuerdo con la ficha técnica de la encuesta, la empresa realizó un trabajo de campo los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre, y la publicación de sus resultados fue el 25 de noviembre.

A diferencia de la gráfica viral, según KLAMBP, Alex Rodríguez, de Alianza para el Progreso, tiene un porcentaje de intención de voto de 60,8% y Jorge Pérez, de Somos Perú, 31,9%. En este caso, no hay votos en blanco y la cifra de “no sabe/no opina” alcanza el 7,3%.

Publicación de KLAMBP el 25 de noviembre. Foto: captura de KLAMBP

Conclusión

Es falsa la encuesta difundida en Facebook de OEL Lambayeque. Dicha fuente no arroja resultados en Google y, además, no está registrada en el REE. Asimismo, la publicación no proporciona una ficha técnica.

Por otro lado, hallamos un estudio recientemente publicado por KLAMBP, con registro 00150-REE/JNE, pero sus resultados difieren de los compartidos en redes sociales.