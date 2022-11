No, hinchas ucranianos no fueron arrestados por pintar bigote nazi a la mascota del Mundial

Desde hace algunos días, circula en redes sociales un video atribuido a la cadena internacional de noticias Al Jazeera que señala que tres ciudadanos ucranianos fueron arrestados en Qatar tras difundir símbolos nazis en Doha, su capital.

Las acciones incluirían pintarle el bigote de Hitler a la mascota del Mundial, La’eeb, y hacerla parecer que efectúa el saludo nazi. Además, según el clip, estas personas también habrían vandalizado 10 pósters relativos al evento deportivo. Sin embargo, la propia Al Jazeera ha negado ser autora de la “noticia”.

Al Jazeera desmintió su autoría

Por medio de su cuenta de Twitter, el portal Al Jazeera aclaró que el video viral que ha estado rondando en realidad no le pertenece. Además, señaló que nunca ha publicado tal historia.

También redactaron un artículo de fact check al respecto. Ahí explican los principales puntos a tener en cuenta sobre esta información:

Las caras de los supuestos arrestados no son mostradas nunca.

El video no menciona los nombres, edades u otra información personal de los arrestados.

La información ha sido difundida, según el medio, por cuentas prorrusas.

Putin ha repetido múltiples veces que el Estado ucraniano está tomado por los nazis.

Efectivamente, el medio no ha hecho alguna publicación parecida a través de su portal o de sus redes sociales (1, 2, 3). Buscamos también alguna noticia que no se valga del video apócrifo para reportar la supuesta historia de los ucranianos y no obtuvimos resultados (1, 2, 3).

Asimismo, la Embajada de Ucrania en Qatar señaló a Associated Press que no les han reportado algún arresto relacionado con detenciones de sus ciudadanos en el país árabe.

Información divulgada por cuentas prorrusas

De acuerdo a Al Jazeera y Cazadores de Fake News, quienes ayudaron a esparcir el video son conocidas cuentas prorrusas relacionadas con la desinformación. Algunos de ellos son el presentador ruso de televisión Vladimir Solovyov, el canal RIA FAN, entre otros.

Asimismo, el portal Stop Fake consigna algunos medios de comunicación rusos que replicaron la desinformación: RIA FAN, Rossia 24, Tsargrad, Don24, Ukrania y MK.

Cazadores de Fake News consigna algunos otros medios esparcidores de bulos, esta vez relacionados con el régimen venezolano, como la Agencia Venezuela News.

Conclusión

El video atribuido a Al Jazeera que informa sobre un arresto a tres ciudadanos ucranianos que habrían esparcido símbolos nazis en Doha es apócrifo. El portal de noticias árabe lo ha desmentido. Por tanto, calificamos la información como falsa.

