Gráfica contiene información falsa sobre los beneficios de las pasas

“Pasas. Elimina toxinas y líquidos del cuerpo. Combate la anemia, las infecciones, los virus, el cáncer y la fiebre. Previene la piedra en los riñones y la osteoporosis. Evita la formación de coágulos y estreñimiento”, se lee en una gráfica viral de más de 7.000 interacciones en Facebook. Estos supuestos beneficios circulan en redes sociales desde al menos el año 2018. Sin embargo, las publicaciones contienen información falsa.

Gráfica viral sobre supuestos beneficios de las pasas. Foto: captura en Facebook.

En el artículo se ha verificado la vínculo entre las pasas y los líquidos del cuerpo, la formación de coágulos y el cálculo renal. No obstante, también se ha investigado los otros aparentes aportes.

El consumo de pasas no “elimina” los líquidos del cuerpo. Tampoco “evita” los coágulos y cálculos renales.

Los “líquidos del cuerpo” hacen referencia al agua concentrada en el organismo que, según un texto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, comprende el 60% del peso corporal. “Todas las partes de su cuerpo necesitan agua para funcionar”, expone el portal Medlineplus de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. Es decir, no es posible quitar todo el líquido corporal. Inclusive, indica que el organismo sano “es capaz de equilibrar la cantidad de agua que entra o sale del cuerpo”.

“No hay ninguna relación”, aseguró la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Huamán, entre comer pasas y esta supuesta eliminación. Edinson Sánchez, especialista en Nutrición Clínica, afirmó también que la ingesta de estas uvas deshidratadas no ayudará a suprimir parte del líquido corporal.

Ambos expertos argumentaron que no produce tal efecto porque no es un alimento diurético, que contribuya a eliminar el exceso de agua del cuerpo. Sánchez, quien es educador en Diabetes y Obesidad, alegó que no hay estudio que avale una propiedad diurética de esta fruta seca, como sí la contiene la piña.

En esa línea, la nutricionista Huamán dijo que esta función está concentrada en otros alimentos (piña, papaya, sandía), los cuales aportan una mayor hidratación, lo que ayuda al buen funcionamiento de los riñones y a una eliminación de toxinas y líquidos del cuerpo.

Los especialistas sí destacaron su beneficio contra el estreñimiento. “La fibra puede incrementar el movimiento peristáltico de los intestinos. Lo que hace es que haya un mayor tránsito intestinal y, por lo tanto, una evacuación correspondiente”, arguyó Huamán. En esa misma línea, el nutricionista clínico resaltó su “excelente fuente de energía” y su “fibra soluble e insoluble” que ayuda “a regular el tránsito intestinal”.

Por otro lado, los expertos coincidieron en descartar que el consumo de pasas “evita” la formación de coágulos. “No hay ningún alimento que ayude a disolver coágulos (...) No hay ninguno. Una dieta saludable con un adecuado estado de hidratación puede ayudar a evitar que se formen estos coágulos”, sostuvo Sánchez.

Enfatizó que las pasas “no tienen propiedades anticoagulantes” y advirtió que los pacientes que ingieren medicamentos anticoagulantes no deben consumir esta fruta seca porque concentra “un alto aporte de vitamina K”, la cual “interfiere con el correcto funcionamiento del fármaco”.

Los coágulos sanguíneos son como “masas” que se producen en las venas y arterias, que son vasos sanguíneos que conforman el sistema circulatorio humano. American Society of Hematology indica que esto se forma luego de una lesión, pero precisa que está condicionado a varios factores de riesgos, como la obesidad, el cáncer, colesterol alto y demás.

Señala que generalmente el cuerpo disuelve de forma natural el coágulo luego de la herida sanada. Pero alerta que “a veces” se producen “en el interior de los vasos sin una lesión evidente o no se disuelven naturalmente”, por tanto, se necesita de “un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado”.

Un artículo de revisión de 2019 reportó ciertos beneficios potenciales de las pasas, entre ellos vinculados a problemas del corazón. Por ejemplo, citó que ayuda a disminuir “los niveles de colesterol total y LDL” y parece reducir “algunos factores de riesgo de salud cardiovascular”. Sin embargo, no menciona algún efecto anticoagulante en sí.

Por su parte, la nutricionista Giuliana Saldarriaga descartó la existencia de algún estudio científico en el que se concluya que comer pasas “evita” la formación de coágulos y la “piedra en los riñones”. Este último en alusión al cálculo renal que se trata de una “pieza sólida de material” formada en el riñón a causa de “sustancias presentes en la orina” y que se debe a varios factores de riesgo y causas.

Para el primer caso, la especialista recomendó una alimentación balanceada, incluida la grasa saludable de aceite de oliva, pescados, etc. Explicó que los fitonutrientes (antioxidante) de esta fruta pueden ayudar a una mejor circulación del corazón. Para la otra enfermedad, aconsejó principalmente la hidratación moderada para disminuir el riesgo de contraerla.

Otros artículos de revisión, publicados en 2020 y 2021, sostienen que el factor dietético puede disminuir la incidencia de cálculos renales o la “formación de cálculos urinarios”, dado que es uno de los componentes que está relacionado con la génesis y recurrencia. Un reporte, inclusive, precisa que “es bastante difícil” identificar “el efecto de un solo nutriente” porque tiende a interactuar con otros alimentos.

Saldarriaga añadió que tampoco existe “evidencia científica” de que las pasas mitiguen la fiebre. En esa línea, enfatizó que “no hay un alimento mágico que actúe como un fármaco” contra las enfermedades.

Del mismo modo, la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima aseguró que ningún alimento por sí solo reduce el riesgo de contraer alguna afección o combate alguno, sino una alimentación saludable que contempla los tres nutrientes básicos: carbohidratos, grasas y proteínas.

Las pasas y su relación con la anemia, osteoporosis y demás condiciones

Según Medlineplus, la anemia se produce cuando “el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos” que suministran oxígeno a los tejidos corporales. Existen varios tipos, pero el más común es la anemia por deficiencia de hierro.

Para Sánchez y Huamán, el aporte del hierro de las pasas es menor al que ofrece los alimentos de origen animal. El nutricionista precisó que, al día, un puñado de 40 g puede proporcionar “0.5 mg de hierro frente a los requerimientos de 10 mg en varones y 18 mg en mujeres”: “No es una fuente significativa si lo comparamos con las carnes, vísceras, hígado, bazo, bofe, etc”.

En tanto, la experta indicó que “ningún alimento de origen vegetal tiene las cantidades de ‘hierro hemínico’” para ayudar a combatir la anemia y que este se halla en las de origen animal. Según un artículo en Scielo, el ‘hierro hemínico’ es una fuente dietética de hierro que se absorbe “con mucha mayor eficiencia que el ‘hierro no hemínico’”.

Una situación parecida sucede con el calcio que proporcionan las pasas. Sánchez aseveró que la cantidad producida por este fruto es “muy, muy pequeña” para que apoye en la prevención de la osteoporosis. “El calcio de origen vegetal no se absorbe tan fácilmente. Entonces, para prevenir este proceso necesitamos alimentos lácteos, como leche, queso, yogures”, puntualizó.

La osteoporosis es “una enfermedad que adelgaza y debilita los huesos” y contempla varias causas entre ellas, el envejecimiento y antecedentes familiares, como lo señala Medlineplus. Se trata de una afección silenciosa.

La decana del Colegio de Nutricionistas recomienda el consumo de alimentos con vitamina C, como los cítricos, para ayudar a reforzar el funcionamiento del sistema inmunológico y alimentos con vitamina A, de color amarillo y naranja, para apoyar en la reducción al riesgo de contraer infecciones, producidas por virus, bacterias y otros gérmenes.

En verificaciones anteriores (1 y 2) determinamos que la desintoxicación es un proceso natural del organismo y este efecto no se le atribuye a ningún alimento en sí. Algunos nutrientes solo pueden contribuir. En otro artículo concluimos que ningún alimento en sí cura el cáncer y la alimentación saludable puede ayudar a reducir el riesgo de contraerlo. El cáncer tiene varios tipos y múltiples factores de riesgo y causas, entre ellos, genético.

Conclusiones

La gráfica contempla beneficios falsos de las pasas. Por ejemplo, no hay evidencia científica de que comer pasas “elimina” los líquidos del cuerpo y “evita” la formación de coágulos o piedras en los riñones. En general, ningún alimento por sí solo impide que una persona contraiga o se cure de alguna enfermedad o condición. Cada afección contempla sus propias medidas de prevención y tratamiento, y la alimentación saludable es un componente que acompaña estas intervenciones. Por ello, calificamos dicha gráfica como falsa.

