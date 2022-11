Es impreciso el post que “confirma” un supuesto fraude de la segunda vuelta en Brasil

“¡Último minuto! Auditoría confirma que (Jair) Bolsonaro ganó la segunda vuelta en Brasil. ¡Se destapó el fraude! El partido de Bolsonaro (PL) solicitó que se anulen los votos emitidos en cientos de miles de las urnas durante el ‘ballotage’ (en alusión a la segunda vuelta)”, anuncian varias publicaciones desde el último 22 de noviembre. Estos contenidos alcanzan más de 1.000 interacciones en Facebook y Twitter, pero se trata de información imprecisa.

Varios post anuncian que una auditoría “confirmó” un supuesto fraude de la segunda vuelta en Brasil. Foto: captura en Facebook.

Hasta el momento, la máxima justicia electoral de Brasil no ha confirmado ningún fraude

En una conferencia de prensa del 22 de noviembre, el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa, informó que la organización política solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) “anular votos de unas urnas electrónicas en los comicios del pasado 30 de octubre”. Dicho proceso electoral dio el triunfo al líder izquierdista del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente en dos ocasiones en Brasil.

“Se requiere que sean invalidados los votos respectivos a las urnas electrónicas en que fueron comprobadas disconformidades irreparables de funcionamiento y que se determinen las consecuencias prácticas y jurídicas debidas con relación al resultado de la segunda vuelta de las elecciones”, se lee en la denuncia, que lleva la firma del abogado Marcelo Bessa.

La acusación cita una “auditoría” ejecutada por el Instituto Voto Legal (IVL), que supuestamente detectó un “mal funcionamiento” en cerca de 280.000 urnas, las cuales corresponden a modelos anteriores a 2020.

El instituto fue contratado por el PL, organización política de Bolsonaro, para realizar dicho informe. Incluso una investigación del periódico Folha de S. Paulo sostuvo que el monto pagado a la entidad aparece en el estado financiero del PL enviado al TSE.

No obstante, en la rueda, el letrado Bessa dijo: “Las inconsistencias no permiten comprobar el voto del elector. Eso no quiere decir que hubo fraude, sino que no hay seguridad de que las urnas sean creíbles”. Aseguró, además, que los modelos antiguos habrían propiciado cierta ventaja a Lula da Silva, con respecto a Bolsonaro.

¿Qué dijo el TSE, el órgano máximo de la justicia electoral en este país? Según el comunicado del 23 de octubre, el presidente de dicho ente electoral, Alexandre de Moraes, calificó los argumentos del demandante como “absolutamente falsos”. Indicó que se trató de un acto de “mala fe” porque no adjuntó “pruebas y circunstancias que justifiquen el establecimiento de una verificación extraordinaria” de las urnas electrónicas .

Citó una documentación técnica para demostrar que “todos los modelos” de las máquinas de voto electrónico “son perfectamente capaces de identificar a las personas de forma completa, segura y clara, una a una”. Agregó que esta solicitud contraviene “al Estado Democrático de Derecho” y alienta “movimientos delictivos y antidemocráticos”.

Además, de acuerdo con la misiva del TSE, el solicitante no cumplió con “una orden judicial”. El 22 de noviembre le solicitó incluir, en un plazo de 24 horas, el pedido de verificación de primera y segunda vuelta del proceso electoral, dado que las urnas objetadas fueron usadas en ambos comicios, pero ello se incumplió.

“No habría razón para que el supuesto defecto o supuesto mal funcionamiento de las máquinas de votación electrónica -si existiera- se discutiera solo en lo que se refiere a las elecciones (de segunda vuelta) (...) Todo eso es elemental y conduce, de manera absoluta, a la ineptitud del inicial”, se arguye en el comunicado del TSE. Además, el organismo electoral ordenó medidas contra la coalición Pelo Bem do Brasil, que integra el Partido Liberal, por ejemplo, le impuso una multa de unos 4,3 millones de dólares.

Por otro lado, en un informe preliminar del 1 de noviembre, la Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó el “alto nivel de profesionalismo y solidez” del TSE, el cual “permitió llevar adelante con éxito un proceso electoral en un contexto complejo, marcado por la polarización, la desinformación y ataques a las instituciones electorales”.

Resaltó también el trabajo de los “Tribunales Regionales Electorales (TRE), jueces y funcionarios electorales, y miembros de las mesas electorales”. En un apartado se refirió a la tecnología de las urnas. Allí comunicó que su seguridad fue confirmada mediante estudios de instituciones educativas y organismos públicos. En el documento de 26 páginas, la Misión no alertó ningún tipo de “fraude” sobre el proceso electoral de 2022.

Así también, el 24 de noviembre, el reporte de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), según el TSE, calificó las elecciones de este año como “limpias, transparentes y seguras”. “Damos fe de la confiabilidad e integridad de las máquinas de votación electrónica. Se logró magistralmente la efectividad y el respeto a la soberanía del voto popular”, sostuvo. Este ente cuenta con legitimidad, mediante Resolución del TSE N° 23.673, para supervisar los comicios.

Además, las Fuerzas Armadas también en su informe del 9 de noviembre no han comunicado algún tipo de fraude en el sistema de votación electrónica durante el balotaje de este año, aunque sí realizó recomendaciones para mejorar la seguridad de este. Esta institución también está autorizada para vigilar la transparencia electoral, según el texto de la OEA.

Conclusión

A la publicación le falta contexto. La auditoría, que supuestamente encontró una “irregularidad” en ciertos votos electrónicos, fue contratada por el Partido Liberal, la agrupación política de Jair Bolsonaro. Es decir, no fue anunciada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), la máxima entidad de justicia electoral en Brasil.

Hasta el momento, el TSE indicó que el Partido Liberal no ha presentado pruebas que justifiquen el pedido de anulación de los votos de algunas máquinas. Organismos internacionales y nacionales, que acompañaron el proceso electoral, también han respaldado el procedimiento de los comicios de 2022 en el país. Por ello, calificamos este post como impreciso.

