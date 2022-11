No, estas fotografías no fueron tomadas durante la COP 27

“Más de 400 jets, Biden en un 747 y un séquito de 40 autos, motos y SUV para llegar a una cumbre sobre el cambio climático y cómo utilizar energías renovables”, se lee en la descripción de una publicación en la red social Facebook.

El posteo adjunta supuestas escenas del mandatario estadounidense, Joe Biden, en su llegada a la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (COP 27), donde asisten líderes mundiales para enfrentar la emergencia climática.

No obstante, la información es engañosa, ya que solo en tres de las siete fotos publicadas tienen el logo de la COP 27. De las otras cuatro imágenes, solo una es actual, el resto fueron tomadas en contextos diferentes.

No todas las fotografías son de la COP 27

Realizamos una búsqueda inversa con distintas herramientas como TinEye, Google Lens y Yandex, de las cuatro imágenes principales en la publicación en las que no aparece el logo de la cumbre del clima COP 27.

En el caso de la foto 1, encontramos su origen con Google Lens, fue publicada en la red social LinkedIn el 13 de noviembre de 2022 por Ghada Khalil, funcionaria del Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico de Egipto.

De acuerdo a Khalil, en la escena aparece Hala Elsaid, ministra de Planificación y Desarrollo Económico de la República Árabe de Egipto, recibiendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su llegada a la COP 27. Es decir, esta imagen sí es actual.

Mediante una búsqueda en Yandex pudimos encontrar la imagen viral 2. La herramienta nos llevó a una nota informativa del portal web Youtoo llamada: ¿Cómo los Estados Unidos está transportando el convoy más seguro del presidente?

Para ilustrar el texto se adjunta la misma foto viral. Sin embargo, esta información fue publicada “hace un año” de acuerdo a la web. Es decir, no es actual.

También encontramos la misma imagen como portada en un video de la plataforma YouTube publicado el 23 de marzo de 2022 por la cuenta Fluctus con el título: ¿Cómo EE. UU. está transportando el convoy presidencial más seguro del mundo? En el material audiovisual se observa cuáles son las medidas de seguridad que utiliza y han utilizado todos los mandatarios del país norteamericano.

Realizamos una búsqueda por palabras clave y encontramos que un día después de la publicación del video, el 24 de marzo de 2022, Joe Biden se transportó a Bruselas para acudir a tres cumbres sobre la invasión rusa a Ucrania, es decir, esa visita no tuvo relación con la COP 27.

Hallamos el origen de la tercera foto con la herramienta de búsqueda inversa de imágenes TinEye, así determinamos que la escena con el avión cargado de autos circula desde el año 2017, cuando Donald Trump se encontraba en el poder el país norteamericano.

De acuerdo al medio RT, en el contexto de un viaje de 12 días por Asia de Trump, el Servicio Secreto de Estados Unidos (EE. UU.) expuso cómo se transportó la flota de vehículos encargados de la protección del mandatario. En el artículo, RT adjuntó un tuit del Servicio Secreto en el que se observan dos fotografías, de las que una coincide con la imagen 3 de la publicación viral difundida actualmente.

Tuit del Servicio Secreto publicado en noviembre de 2017. Foto: captura LR/Twitter.

Realizamos una comparación entre la supuesta fotografía actual de la llegada de Biden a la COP 27 (izquierda) y la foto del Servicio Secreto de EE. UU. en el 2017 (derecha) y pudimos confirmar que se trata del mismo material visual. Por tanto, la imagen no es actual, no pertenece al gobierno de Joe Biden y no fue tomada en el contexto de una cumbre del clima.

Comparación de supuesta foto actual (izquierda) y foto del año 2017 (derecha). Foto: captura LR/Facebook/Twitter.

Por último, en el caso de la imagen 4, con una búsqueda en Google Lens, encontramos que la escena del presidente Joe Biden saludando desde la ventana de un auto negro, se encuentra disponible en el repositorio de imágenes Alamy desde octubre de 2021.

De acuerdo a la plataforma, la escena fue capturada en Connecticut, Estados Unidos, luego de que el mandatario diera un discurso en el Centro Dodd de Derechos Humanos. Es decir, tampoco pertenece al contexto de un evento sobre el cambio climático.

Luego de realizar una comparación entre la imagen viral (izquierda) y la imagen en Alamy (derecha), pudimos determinar que la foto actual en Facebook es un recorte de la imagen que fue subida en 2021 al repositorio de imágenes Alamy.

Comparación entre escena viral (izquierda) e imagen en Alamy (derecha). Foto: composición LR/Facebook/Alamy.

¿El presidente de Estados Unidos viaja con autos y una aeronave especial?

Sí, no solo Joe Biden; expresidentes como Donald Trump y Barak Obama han sido captados siendo escoltados por cientos de agentes, vehículos y aeronaves donde se transportan los autos especiales de los mandatarios.

El 27 de junio de 2022, el medio ABC informó que en su primer viaje a España, Joe Biden, en calidad de presidente de EE. UU., viajó acompañado de 400 agentes y 50 vehículos de transporte en el avión oficial Air Force One, entre ellos, la limusina presidencial blindada apodada “la bestia”.

En el caso de la asistencia de Biden a la COP 27, de acuerdo al registro fotográfico de AFP para la actual cumbre del clima, el mandatario partió hacia Egipto en la aeronave Air Force One.

Conclusión

La publicación en Facebook es engañosa, no todas las imágenes fueron tomadas en el contexto de la COP 27, una de ellas fue captada en el 2017, cuando Donald Trump estaba al mando. Sin embargo, todos los mandatarios estadounidenses, incluyendo Joe Biden, son transportados por una gran comitiva de agentes y vehículos para todo tipo de eventos.

