¿Por qué dicen que Qatar habría sobornado con millones a futbolistas ecuatorianos?

El último jueves 17 de noviembre, a puertas de la inauguración de la Copa Mundial Masculina de la FIFA, conocida también como Qatar 2022, varios medios difundieron la aparente noticia de que este país habría sobornado a jugadores ecuatorianos para que se dejen ganar en el partido inaugural. ¿La fuente? Un tuitero relacionado con campañas de desinformación a favor de Israel y los países del Golfo Pérsico y en contra de Qatar.

Crónica de una patinada de media cancha

A las 6.54 p. m. de Qatar (o las 10.54 a. m. en Perú, Colombia, Ecuador, México y Panamá), el influencer Amjad Taha, que se identifica como “experto en asuntos políticos estratégicos” y “director regional del Centro Británico de Estudios e Investigación de Oriente Medio”, hizo la siguiente publicación en la plataforma:

“Exclusivo: Qatar sobornó a ocho jugadores ecuatorianos por 7,4 millones de dólares para que pierdan el partido inaugural (1-0 en la segunda mitad). Cinco fuentes qataríes y ecuatorianas internas lo confirmaron. Esperamos que sea falso. Esperamos que compartir esto pueda tener incidencia en cómo se desarrollan las cosas. El mundo debería oponerse a la corrupción en la FIFA”.

Tweet original de Amjad Taha

Esta información no brinda nombres ni hace más específicos los rasgos de sus contactos, solo dice “fuentes internas qataríes y ecuatorianas”. Tampoco menciona lugares concretos, dónde se conversó sobre estos ofrecimientos o a través de qué medios. Menos, fechas específicas, cuándo se habría realizado la conversación y cuándo se habría prometido pagarles a los futbolistas. Además, es un mensaje contradictorio. Indica que las fuentes “confirmaron” la información, y que “espera que sea falsa”.

Menos de cuatro horas después, la supuesta noticia ya se había esparcido por el mundo, como bien recoge Marc Owen, profesor asociado a la Universidad Hamad Bin Khalifa (HBKU) en Qatar. Diversas redacciones web internacionales reconocidas creyeron el bulo.

Distintos medios extranjeros que publicaron la aparente noticia

Perú no fue la excepción. A Taha se le atribuyó ser periodista deportivo, aun cuando no existe referencia alguna de que ejerza esta labor. En su cuenta de Instagram, asegura ser solo periodista; sin embargo, no encontramos algún trabajo de este estilo hecho por él, tampoco sus credenciales en algún medio de comunicación. Lo que sí es notorio es que lo suelen llamar para comentar sobre las relaciones árabes-judías (1, 2, 3, 4).

Medios peruanos replicaron esta aparente noticia sin verificarla

Amjad Taha, pro-Israel y pro países del Golfo Pérsico

¿Quién es este hombre que ha servido como fuente en las redacciones web de todo el mundo? Según Middle East Eye, Taha es un influencer británico-bareiní (de Baréin, archipiélago árabe en Asia), proisraelí, conocido por su trabajo de “integración” entre árabes y judíos.

En las reseñas de Middle East Eye y el Proyecto Némesis (un esfuerzo para identificar las estrategias geopolíticas de la nación israelí), así como a través de sus cuentas personales (1, 2), Taha se identifica o es identificado como un personaje a favor del “Acuerdo de normalización de las relaciones entre Baréin e Israel”, pacto que selló la paz entre esos países. Asimismo, también está a favor de los demás acuerdos de normalización que busca Israel en la región. Además, se posiciona en contra de Hamás (organización extremista islamista) y en contra del actual Gobierno en Palestina.

Amjad Taha dando declaraciones

El Proyecto Némesis agrega que es una especie de embajador del país israelí que juega un papel importante para normalizar las relaciones entre árabes y judíos. Además, Taha impulsa el reconocimiento de las tierras que Israel tiene en disputa con otros estados árabes.

En ese sentido, el influencer tiene fuertes vínculos con las cabezas del Estado Israelí, Saudí, de los Emiratos Árabes, entre otros.

En orden, Amjad Taha con el presidente de Emiratos Árabes, Mohamed bin Zayed, y con el rey de Arabia Saudita, King Salman

En conversación con Verificador, Farid Kahat, internacionalista especializado en Medio Oriente, explicó que “Qatar es un rival de las monarquías del Golfo Pérsico (Baréin, de donde proviene Taha, es una de ellas) que han establecido relaciones diplomáticas con Israel, o que, aunque no lo hayan hecho formalmente, mantienen operación en materia de seguridad”.

Ramiro Escobar, también internacionalista, remarcó la idea de que Qatar está a favor del Estado Palestino y se opone a la ocupación israelí en esa zona. Además, enfatizó que el país no ha establecido relaciones con Israel y que incluso se le ha acusado de financiar a grupos extremistas (como Hamás) en contra del Estado Hebreo.

“Las tensiones con Palestina han alimentado tensiones, distancia, odio. Los sectores musulmanes (mayoritarios en Qatar) y judíos (mayoritarios en Israel) más extremistas no son proclives a una convivencia pacífica”, añadió Escobar.

Por su parte, Kahat agregó que Qatar ha creado la cadena televisiva Al Jazeera, “que ha sido, en general, tanto en su cobertura en inglés como particularmente en árabe, muy crítica de las violaciones al derecho internacional humanitario de Israel”.

Esta oposición entre la postura de Taha y la del Estado qatarí coincide con los últimos tuits del influencer, dirigidos a atacar a este país, organizador del Mundial de Fútbol, como se puede ver más adelante.

Un investigador lo ha identificado como difusor de desinformación

Marc Owens reportó que Amjad Taha ha estado involucrado en múltiples oportunidades como generador y/o esparcidor de desinformación en contra de Qatar.

Marc Owens reconoce a Amjad como un conocido desinformador

En mayo de 2020, por medio de un esquema, el profesor lo reconoce como una de las personas con perfil verificado en Twitter encargadas de propagar el bulo de que hubo disparos y un golpe de Estado en Qatar. En esa ocasión, se hicieron videos falsos alterando audios para difundir este rumor a través del hashtag #Markhiya, según narra Coda. Este medio explica que, desde que Catar cortó relaciones con los países de la región del Golfo Pérsico, ha recibido varios ataques de desinformación, propagados desde decenas de miles de bots.

En junio de 2021, Owens acusó a Taha de generar dos publicaciones desinformadoras contra Qatar.

Tweet de Marc Owen acerca de los bulos de Amjad sobre el vuelo de Hamas y el "asesinato" de Alaa Al-Siddiq

Primero, Amjad Taha aseguró que un vuelo de la organización radical islamista Hamás aterrizó en Catar, sin ofrecer mayores pruebas. La desinformación circuló en forma parecida a la del siguiente tuit, y se usó un video para ayudar a propagarla:

“La huida de los líderes de Hamás de la Hermandad de los Sitiados para pasar una velada en el Sheraton durante el Eid al-Fitr (festividad religiosa islámica) en Doha (capital de Qatar). ¿Por qué los palestinos pagan las cuentas de las agendas de Hamás?”.

Publicación viral sobre el supuesto refugio del grupo extremista Hamás en Qatar

Luego, Taha afirmó que la Hermandad Musulmana de Qatar asesinó a Alaa Al-Siddiq, una activista a favor de los derechos humanos en Emiratos Árabes que radicaba en Inglaterra y que supuestamente estaba ligada a la organización qatarí. La razón es que habría decidido regresar a su país.

Tuit de Amjad con la supuesta noticia del asesinato de Alaa Al-Siddiq a manos de una sociedad qatarí

Sin embargo, ningún medio de comunicación confiable difundió esta hipótesis (1, 2, 3). Por el contrario, reportaron un presunto hackeo de la computadora de la activista relacionado con Emiratos Árabes y las peticiones de sus amigos y compañeros para descartar que haya sido un asesinato vinculado a este país (1, 2).

Últimas precisiones sobre el origen de los bulos

Ambos internacionalistas entrevistados para este informe aclararon que no existen datos suficientes para afirmar que el Estado israelí está detrás del rumor sobre el supuesto soborno de Qatar a los futbolistas ecuatorianos.

Amjad Taha dirige Sharaka Institute, una organización proisraelí cuyos miembros también han replicado estos bulos. Asimismo, está bastante ligado a los países del Golfo Pérsico que rompieron lazos con Qatar. Por último, en enero de este año, Marc Owens ha identificado decenas de miles de bots de Emiratos Árabes (país en disputa con Qatar) que han compartido los bulos de Taha.

