No, video no muestra a policías protestando contra supuesto fraude electoral en Brasil

“La policía federal y militar de Brasil se toma el Congreso para protestar en contra del fraude electoral del pasado 30 de octubre que le dio la victoria al exconvicto comunista Lula da Silva”, describe una publicación sobre un video que exhibe una aparente movilización de personas con vestimenta policial.

Dicho post circula desde el 8 de noviembre de 2022 y supera las 12.000 reproducciones en Facebook. Sin embargo, la descripción que se le atribuye es falsa.

Post sobre el video. Foto: captura en Facebook.

Video de movilización de policías en Brasil circula desde el 2017

Tras una búsqueda de imágenes en Google, encontramos que la escena expuesta aparece en secuencias de YouTube publicadas el 23 de febrero y 15 de marzo de 2017. Es decir, se trata de un acontecimiento sucedido antes de la segunda vuelta en Brasil, que fue realizada el último 30 de octubre y que dio como ganador al líder izquierdista del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, quien además gobernó el país en dos oportunidades.

Video de protesta de policías circula desde el 2017. Foto: captura en Youtube / TV Grapiúna.

Aquí podemos ver una comparación de fotogramas, la cual evidencia que es el mismo contenido. En los registros de YouTube mencionados coinciden en indicar que la secuencia en sí muestra una movilización relacionada con una reforma de pensiones o seguridad social.

En 2020, una verificación del medio de Brasil Aos Fatos determinó también que dicho clip fue grabado en 2017. Explicó que, según el reporte de la Câmara dos Deputados, fue un suceso producido el 8 de febrero de 2017. En ese entonces, “agentes de seguridad pública invadieron el edificio del Legislativo” en protesta por un proyecto sobre pensiones. Ese hecho se produjo durante la gestión de Michel Temer, quien gobernó entre 2016 y 2018.

Añadió que un incidente similar a este ocurrió nuevamente en abril. Precisó, además, que la parte del texto que motivó la protesta fue retirada.

Por otro lado, en algunas publicaciones virales que concentran este video también difundieron otro clip (video 2) que muestra una concentración multitudinaria de personas delante de una camioneta militar. En la descripción se indica que se trata de protestantes “frente del comando general de las Fuerzas Armadas en Brasilia” que exigen intervenir a los militares por un presunto fraude electoral. Este último material no es objeto de verificación de este artículo, pero igual vamos a revisarlo.

En la búsqueda en Google hallamos este video adjunto en portales de noticias y TikTok (1, 2 y 3), con estas fechas de publicación: 12 y 7 de noviembre de 2022. En los sitios web se reseña que es una manifestación frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, la cual había llegado a su día 13. De hecho, una búsqueda en Google Earth reveló que dicha protesta se ejecutó en ese cuartel. Según estos reportes, la concentración es parte de las movilizaciones bolsonaristas que rechazan el resultado del último proceso electoral, en el que Jair Bolsonaro perdió la reelección y Lula da Silva triunfó.

AFP publicó un material audiovisual sobre la concentración frente al cuartel en Brasilia. Desde el minuto 1 con 46 segundos se muestra una escena que presenta una grúa que sostiene la bandera de Brasil. Este detalle también se exhibe en el clip 2 en cuestión. No obstante, no podemos confirmar que el mencionado clip 2 sea parte de las recientes protestas bolsonaristas porque no contamos con la suficiente evidencia.

Por otro parte, hasta el momento no hay registro oficial que comunique un “fraude electoral” en la segunda vuelta en Brasil. Incluso, según un reporte de Agencia Brasil del 9 de noviembre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) comunicó que el informe electoral realizado por las Fuerzas Armadas sobre la inspección de la urna electrónica negó “la existencia de fraude alguno”.

Además, el 1 de noviembre, Bolsonaro autorizó el proceso de transición de gobierno. Dos días después, se comunicó el inicio de la transición al equipo de Lula da Silva, presidente electo de Brasil.

Conclusión

El video de la movilización de policías fue grabado en 2017 y está vinculado con una movilización en contra de una reforma de pensiones en Brasil. No está relacionado con las recientes manifestaciones bolsonaristas tras la segunda vuelta en Brasil. Además, hasta el momento, no hay ninguna evidencia sobre un fraude electoral en el último proceso de elecciones. Por ello, calificamos como falsa la descripción del clip.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República, nuestra selección dominical de artículos de fact-checking que desmienten los contenidos falsos que circulan en las redes sociales.

Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271).