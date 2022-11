Esta publicación sobre las propiedades de la hoja de la guayaba contiene información falsa

Se ha difundido de forma viral en la red social Facebook una imagen que muestra los supuestos beneficios de las hojas de guayaba, entre los que destacan que combate la inflamación de próstata, limpia vías urinarias, nivela glucosa, elimina parásitos, cicatriza heridas, relaja los nervios, entre otros.

Sin embargo, la información es engañosa. Debido a que los beneficios descritos en el material visual no han sido probados científicamente, solo se ha estudiado la acción antimicrobiana de la hoja de guayaba en laboratorios y algunas de las supuestas propiedades son creencias sociales.

Publicación viral cuenta actualmente con más de 2.000 interacciones. Foto: captura LR/Facebook.

Solo existen estudios sobre su acción antioxidante y antimicrobiana

Además de la información proporcionada en la imagen, la publicación invita a hacer clic en un enlace para obtener la receta sobre cómo utilizar las hojas de guayaba. Sin embargo, al acceder al portal web, no se encuentra la información obtenida. Solo hay una breve descripción y un video sobre las propiedades de este alimento.

De acuerdo a esa web, la guayaba aporta vitamina C, es antioxidante, antiinflamatorio, ideal para adelgazar, ayuda a la absorción del hierro, protege los cartílagos y huesos y fortalece la visión y el sistema inmunológico. Es decir, no tiene la misma información que en el viral, ya que no hablan de las hojas, sino del fruto completo y tampoco mencionan las propiedades que colocaron en la imagen compartida.

Página donde supuestamente debería estar la receta de hojas de guayaba. Foto: captura LR/Enterate Noticia.

En un estudio de la Universidad de Guayaquil llamado “Evaluación de la actividad antimicrobiana del extracto alcohólico de la hoja de guayaba (2018)” se prepararon 12 extractos con diversos tipos de concentraciones de hojas de guayaba para demostrar la presencia de compuestos fenólicos responsables de un efecto antimicrobiano.

Los resultados del estudio fueron positivos. Sin embargo, esta actividad antimicrobiana fue probada solo en extractos especiales obtenidos a través de una maceración con alcohol en laboratorio. Es decir, no es una receta casera y tampoco fue probada en humanos.

La Universidad Peruana de los Andes también realizó un estudio experimental para determinar la actividad antibacteriana del extracto alcohólico de hojas de guayaba, esta vez al 100% de concentración y sobre dos bacterias incubadas en laboratorio: Estreptococo Mutans y Lactobacillus spp.

La conclusión de la investigación fue que el concentrado de hojas de guayaba presenta actividad antibacteriana en ambas bacterias, pero más en el estreptococo. Nuevamente, esta propiedad solo ha sido probada en un laboratorio.

En el caso de la fruta completa, no sus hojas, se han realizado investigaciones para indagar la acción antioxidante y propiedades antidiarreicas de la guayaba. La Biblioteca Nacional de Salud Pública de Brasil publicó un estudio en el que se probó si la guayaba tiene propiedades antidiarreicas in vitro (en laboratorio). Es decir, no fue desarrollado en personas.

La Universidad Nacional de Colombia evaluó la capacidad antioxidante de la guayaba al analizar su contenido de compuestos polifenólicos en el fruto. Las propiedades antioxidantes son beneficiosas para la salud humana, ya que previenen el cáncer, enfermedades cardiovasculares e incluso degenerativas.

La Universidad de los Andes de Venezuela también verificó la capacidad antioxidante de la guayaba, pero en este caso buscaron determinar si la cáscara o la pulpa tenían mayor contenido de polifenoles. Los resultados indicaron que la piel del fruto tiene una capacidad antioxidante 10 veces mayor que la pulpa y 20 veces mayor a la mermelada de la guayaba.

En ambos casos, las propiedades antioxidantes son obtenidas al consumir directamente el fruto, no a través de sus hojas.

Algunas creencias sociales pueden atribuir propiedades inexistentes a las hojas de guayaba

Conversamos con el ingeniero agrónomo, Enrique Rioja, quien explicó que la hoja de la guayaba contiene propiedades benéficas para el sistema endocrino. Sin embargo, “eso sucede con los aceites esenciales de la hoja, que, al momento de ser procesada, secretan sustancias buenas para el organismo, es decir, no es algo que se pueda preparar en casa”.

Por otro lado, expuso que, de acuerdo a la “medicina social o la receta de la abuela”, la hoja de este fruto es antioxidante, antiinflamatorio y, supuestamente, ayuda a controlar el colesterol. “No obstante, es una creencia, no hay un medio de prueba científico que haya comprobado su efectividad, es un conocimiento ancestral que por experiencia vivida, muchas personas lo han tomado como cierto, como cuando te preparan un caldo de pollo o gallina para el resfriado”.

“Ahora, en redes sociales, mencionan que funciona para la caída de cabello, para cicatrizar, pero es algo no probado, ¿qué puede suceder? Tal vez una persona cree que funcionó para la caída de cabello y difunde la información, pero de la misma forma podríamos decir, por ejemplo, que la cáscara de mango quita arrugas y, si se hace viral, medio Perú se va a poner cáscara de mango en la cara”.

Conclusión

No se ha probado científicamente que las hojas de guayaba tengan propiedades que permitan desinflamar la próstata, limpiar vías urinarias, entre otros. Sin embargo, existen estudios que mostraron capacidad antimicrobiana en extractos de hojas de guayaba y el fruto como tal es antioxidante, por lo que consumirlo ayuda a prevenir el cáncer, enfermedades cardiovasculares e incluso degenerativas.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República, nuestra selección dominical de artículos de fact-checking que desmienten los contenidos falsos que circulan en las redes sociales.

Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271).