Es falso que fundación Ayuda en Acción y Latam promuevan inscripción para “Bono Amas de Casa”

“Ya están disponibles las inscripciones del Nuevo Bono Asistencia (Bono Amas de Casa) (...) ¿Quiénes pueden aplicar? Las mujeres o estudiantes de entre 17 y 65 años que se dediquen a trabajos del hogar sin recibir ayuda alguna”, anuncia un post circula en Facebook y por el aplicativo de mensajería WhatsApp. Se advierte que aquellos que se registren “recibirán bonos hasta final de año”.

La publicación adjunta un enlace (https://bonoasistencia.app/solicitar/4000/) que direcciona hacia una plataforma web, la cual presenta un supuesto logo con los nombres de las organizaciones “Ayuda en Acción” y “Latam”. En esta página, con fondo morado, se pide al usuario apuntar datos personales, como edad, número de cuenta bancaria, entre otros, para saber supuestamente si es “elegible”. Sin embargo, esto no es cierto.

Post sobre el supuesto bono para amas de casa. Foto: captura en Whatsapp.

La fundación Ayuda en Acción y Latam no impulsan ninguna ayuda llamada “Bono Amas de Casa”

Desde Latam se aseguró a Verificador de La República que se trata de una “información falsa”. “Toda promoción o concurso que circule por redes sociales, donde LATAM Airlines Group S.A. anuncie regalar tickets aéreos y/o beneficios, siempre será informado previamente por la marca a través de nuestros canales oficiales”, puntualizó.

Además, la empresa exhortó a los usuarios, que han recibido ese contenido, “bloquear” o reportar la publicación en cuestión.

Del mismo modo, la fundación Ayuda en Acción aclaró que no están impulsando la inscripción del supuesto “Nuevo Bono Asistencia o Bono Amas de Casa”. “Esta convocatoria no nos pertenece. No tenemos proyectos de ayuda a población vulnerable activos y, aunque normalmente las comunicamos a través de nuestras redes, esta no es nuestra”, enfatizó.

También precisó que el logo, que aparece en la plataforma web, es antiguo y no es el que usan en la actualidad. Asimismo, nos proporcionaron el logo actual que se muestra en su sitio oficial.

Plataforma del supuesto bono emplea un logo antiguo de Ayuda en acción. Foto: captura en Facebook / Ayuda en acción.

En efecto, dichas organizaciones no han promovido a través de sus cuentas oficiales (1 y 2) la inscripción ni el lanzamiento de esta supuesta ayuda económica para amas de casa. Una búsqueda en Google sobre este bono tampoco reveló algún resultado.

Asimismo, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aseguraron que no se brinda un subsidio exclusivamente para amas de casa ni que tenga el nombre de “Nuevo Bono Asistencia o Bono Amas de Casa”.

Conclusión

La fundación Ayuda en Acción y Latam no impulsan ningún bono llamado “Bono Amas de Casa” ni el registro de este. Tampoco el Gobierno promueve un subsidio de este tipo. Además, no hay evidencia de la existencia de este supuesto apoyo económico. Por ello, calificamos este post como falso.

