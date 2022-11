No, el agua estable en video de astronautas chinos no prueba que los viajes al espacio “son una farsa”

Circula en redes sociales, desde hace algunos meses, un video de la Estación Espacial China en el que se aprecia a unos astronautas saludando hacia la cámara. En la parte derecha de la toma, permanece quieto un vaso con agua —al igual que el líquido— ubicado sobre una mesa, pese a que la gravedad allí es menor. Esto ha sido usado por varios grupos conspiracionistas para afirmar que esta sería una “prueba más” de que los viajes al espacio son falsos. Sin embargo, el vaso está pegado a la superficie con velcro. Además, el agua se queda allí por un fenómeno conocido como tensión superficial.

Publicación viral que cuestiona este fenómeno

La razón del video

La Estación Espacial China, también llamada Tiangong 3, es un módulo para investigación en el espacio que orbita la tierra a 400 kilómetros de su superficie aproximadamente.

Desde hace algunos años, los astronautas suelen dictar clases para algunas escuelas del país chino a través de videollamada. En ellas, realizan experimentos y responden algunas preguntas de los estudiantes. El último 9 de diciembre de 2021, los tripulantes Wang Yaping, Zhai Zhigang y Ye Guangfu impartieron una cátedra en la que explicaron múltiples conceptos y sus actividades diarias.

La transmisión de CGTN, canal de noticias del Gobierno chino en idioma inglés, duró aproximadamente dos horas. El extracto tomado para cuestionar la veracidad de los viajes espaciales pertenece al minuto 55:38. Allí, Wang Yaping presenta a sus otros dos compañeros e inicia un breve tour por las instalaciones de la Estación.

Wang Yaping presenta a sus otros dos compañeros. Esta parte del video ha sido usada para cuestionar la veracidad de los viajes espaciales

Más adelante, hacia el minuto 1:16:50, Yaping hace un experimento en la nave. Sumerge una pelota de ping-pong en el vaso con agua. Cuando lo hace, esta permanece inmóvil en el fondo. Los alumnos en China hacen lo mismo, pero en su caso, la bola flota y no puede estar sumergida mucho tiempo.

La astronauta explica:

“¿Pueden ver que la pelota de ping-pong en realidad no regresa a la superficie, verdad? Está dentro del agua, esto es asombrosamente bastante distinto de lo que ustedes están viendo ahora en la Tierra. La fuerza de flotación aquí realmente parece desaparecer por la falta de gravedad, así que hablamos de que en ausencia de esta, parece que no hay flotabilidad. Por eso, la bola no puede ascender”.

Comparación entre la flotabilidad de una pelota de ping pong en la Tierra versus en el espacio

Luego, Yaping despega el vaso de la mesa para poder hacer otros experimentos con agua. El recipiente da unos giros y el líquido siempre se mantiene en su lugar. Su compañero lo coge y cierra con una tapa rosca. Después, procede a pegarlo en otra parte de la nave.

Wang Yaping despega el vaso y este flota mientras da vueltas

¿Por qué el vaso y el agua no flotan si no hay gravedad?

Como recogen múltiples medios (1,2,3), tanto la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, como la red social aeroespacial de China “Our Space”, y el centro de comunicación de ciencia y tecnología de la Asociación de Ciencia y Tecnología de China, publicaron explicaciones del fenómeno en la plataforma Zhihu de ese país.

De acuerdo a ellos, el vaso se mantiene en la mesa porque está fijado a ella gracias a tiras de velcro. Este es un material de tela que funciona como un adhesivo confiable.

Por otra parte, el agua se quedó en el vaso debido a la diferencia entre la tensión superficial y la gravedad. Como bien explica el físico y divulgador José Luis Oltra en un video, la tensión superficial es la responsable de que el agua en la Tierra muchas veces conserve su forma de gotas en vez de simplemente colapsar. En el espacio, debido a la disminución de la gravedad, la diferencia entre la tensión y esta magnitud hacen que esta se mantenga estable.

La explicación de por qué no flotó hacia arriba en el video de los astronautas chinos es expuesta en el foro Zhihu de la siguiente manera:

“La razón por la que el agua no flota es que se vertió con cuidado en el recipiente, de tal manera que la tensión superficial provocase que el líquido y el vaso maximicen su superficie de contacto. Si el agua no se agita, se queda estable en el vaso adoptando la forma del recipiente”.

Es esta misma tensión superficial la que hace que la pelota de ping-pong (que aparece en el siguiente experimento) pueda quedar sumergida.

Conclusión

Usuarios cuestionaron el video en el que se aprecia a astronautas chinos en el espacio porque un vaso fijado a una mesa contenía agua que no flotaba. Sin embargo, este fenómeno es plausible debido a las propiedades físicas de este líquido y a la falta de gravedad. Calificamos la información como engañosa.

