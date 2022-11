A 2 años del #14N: ¿qué desinformación circuló sobre las protestas contra el régimen de Merino?

9 de noviembre, 2020. Con 105 votos, el Pleno del Congreso aprueba la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente. Como consecuencia, el entonces titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, asume de facto como mandatario del Perú. Pese a la dura pandemia y sus miles de fallecidos, las protestas masivas no se hacen esperar.

14 de noviembre, 2020. Es sábado en la noche. Han sido largas las jornadas en las calles y hoy se suman dos vidas a la gran necrópolis que es la historia del Perú: Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, víctimas de la represión policial y de un Estado que debía protegerlos. Un día después, Merino de Lama anuncia su dimisión a la jefatura del Gobierno.

Por ellos. Los deudos de Inti Sotelo y Bryan Pintado siguen luchando por justicia. Foto: Jaime Mendoza/La República

Noviembre, 2022. Han pasado dos años y, aunque en el Perú las cosas cambian a una velocidad vertiginosa —no siempre para bien—, otras tantas se mantienen igual. Han pasado dos años, y hasta hoy las familias de Inti y Bryan continúan esperando justicia.

En este contexto, no faltó la difusión de afirmaciones falsas en torno a los participantes de las marchas contra Merino. Algunos bulos, incluso, escalaron hasta los medios de comunicación. En este breve recuento, recogemos parte de la desinformación que pretendió implantarse en la narrativa de los hechos.

Las “armas hechizas” usadas durante las protestas: bulos en señal abierta

Uno de los casos de información falsa con mayor alcance mediático fue la supuesta incautación de “armas hechizas”. Según el programa televisivo “Rey con Barba”, estas fueron “usadas por los manifestantes para disparar perdigones y luego culpar a la Policía”.

Sin embargo, las imágenes presentadas en televisión como evidencia no eran actuales. De hecho, una de ellas fue registrada en Chile, en agosto de 2019. La otra, a su vez, circulaba en internet por lo menos desde el año 2015.

La nota fue publicada el 9 de agosto del 2019. Foto: captura

¿Un video demostró que una de las víctimas murió por culpa de sus propios compañeros? No

Como un intento por tergiversar los hechos, algunos usuarios y páginas de Facebook difundieron un video en el que, supuestamente, aparecería uno de los fallecidos en las protestas. Esto, con el objetivo de afirmar que “fue asesinado por sus propios compañeros” y eximir de responsabilidad a la Policía.

En realidad, el joven que aparece en la grabación fue identificado como Yoel Maylle, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las imágenes lo muestran mientras es derribado por un impacto en la cabeza, el cual le causó una conmoción cerebral por la que tuvo que ser hospitalizado.

El supuesto ‘análisis’ del video no revela que el estudiante haya sido herido por sus propios compañeros . Más bien, se observa que él fue impactado desde su lado trasero luego de darle la espalda a los efectivos policiales. De acuerdo con un testigo presencial de los sucesos, el objeto usado como proyectil sería una bomba lacrimógena.

Publicación alega que las imágenes corresponden a uno de los jóvenes fallecidos en las protestas. Foto: captura de Facebook

“Si alude a Túpac Amaru, entonces es del MRTA”: el terruqueo sin pruebas

Otro de los argumentos falsos consistió en asociar a los ciudadanos movilizados con agrupaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. Es decir, el fenómeno conocido como ‘terruqueo’. En un post de redes sociales, se utilizó la fotografía de un manifestante que vestía un polo con la figura de Túpac Amaru II para alegar que el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru estaba “detrás de las marchas”.

No obstante, la foto viralizada presentaba al ciudadano Pedro Vera Ortiz. Él llevaba puesto un polo de la marca Pietà, elaborada por los reclusos del Establecimiento Penitenciario Lurigancho. La imagen, publicada originalmente por el medio Wayka, fue compartida por el perfil de Peter Cárdenas Schulte, ex número 2 del MRTA. Por tal razón, se buscó relacionar a Vera Ortiz con el ex sentenciado por terrorismo.

Publicación sobre las protestas por vacancia es falsa. Foto: captura de Facebook

Asimismo, como indicamos en otra verificación, el famoso diseño con la silueta de Túpac Amaru II no es un símbolo terrorista. Al contrario, fue creado en 1969 por Jesús Ruiz Durand para promover la reforma agraria. El emblema representativo del MRTA guarda enormes diferencias.

Los bulos que vinculan a personas con el terrorismo no solo alcanza a los manifestantes, sino también a figuras políticas como Verónika Mendoza o Rocío Silva Santisteban, el expresidente Francisco Sagasti y la exministra de Cultura Gisela Ortiz.

Fotos fuera de contexto: cuando la desinformación se cuela en las denuncias legítimas

A raíz de la fuerte represión policial durante las protestas —que condujo a dos víctimas fatales—, usuarios comunicaron que se desconocía el paradero de algunos manifestantes, quienes fueron reportados como desaparecidos. Es así que se viralizó una publicación que aparentemente mostraba a personas encerradas “en el sótano de una comisaría”. La fotografía, sin embargo, correspondía a otro contexto.

Una de las publicaciones más difundidas se compartió más de 19.000 veces. Foto: captura de Facebook

Las búsquedas efectuadas por este medio revelaron que la captura, atribuida erróneamente a los manifestantes no habidos, circula en internet desde enero de 2020, principalmente en páginas de humor.

Este no fue el único caso en que se filtraron instantáneas fuera de contexto. Algunos usuarios compartieron la imagen de un grupo de policías uniformados disparando, sin especificar la fecha o el lugar en el que fue registrada. Dicha fotografía, en realidad, representaba el uso desmedido de la fuerza por parte de los Carabineros de Chile durante las protestas del 2019.

