Es falso que el consumo de cáscara de plátano “elimina” la diabetes

En un video, de más de 170.000 reproducciones y 9.000 interacciones en Facebook, se escucha asegurar que la cáscara de plátano “elimina” la diabetes. La voz en off incita a los usuarios a dejar las pastillas y consumir esta cáscara porque supuestamente solucionará esta condición “de forma rápida y efectiva”.

Luego promueve ingerir una bebida hervida a base de cáscara de plátano, canela, clavo y cúrcuma por siete días consecutivos en ayunas para curar esta enfermedad. Sin embargo, esto no es cierto.

En un video se asegura que la cáscara de plátano elimina la diabetes. Foto: captura en Facebook.

La cáscara de plátano no cura la diabetes

Como indicamos anteriormente (1, 2), existen dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2, y en ninguna se contempla una cura, solo de tratamientos que buscan controlarla.

En la primera se requiere la administración de la hormona insulina, ya que el organismo no la produce. En la otra que, según un artículo de The Conversation, se trata de la enfermedad que más casos produce (90-95 %), se necesita la adopción de un adecuado estilo de vida, que incluya una alimentación saludable, ejercicio físico y la reducción de otros factores de riesgo que conllevan a dicha condición.

En esa línea, la nutricionista a domicilio, Nathaly Aguilar, descartó tajantemente que la cáscara de plátano produzca el efecto asegurado en el video viral. “Definitivamente, ningún alimento tiene esa propiedad”, aseguró.

No obstante, destacó los distintos estudios sobre esta cáscara que en la actualidad se están realizando en distintos ámbitos asociados a los alimentos, reciclaje y demás. La experta indicó que no la recomendaría como alimento para los pacientes con diabetes, ya que hay nutrientes que ofrecen un mejor índice glicémico (cuantifica la capacidad que tienen los carbohidratos de elevar el azúcar en sangre).

Además, advirtió que generalmente al hervir los alimentos se incrementa “la liberación de azúcar” y esto sucedería también con la cáscara de plátano.

“Un alimento no cura la diabetes, la alimentación saludable sí la controla”, aseguró la exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú, Saby Mauricio. Explicó que la cáscara de plátano tal cual no es considerada un “alimento funcional” o parte de una alimentación saludable.

“La cáscara de plátano, sea maduro o no maduro, es un desecho orgánico que hoy es aprovechado con la ayuda tecnológica en la elaboración de galletas, pan, batidos”, añadió la también directora de la carrera Nutrición Humana de la Universidad Privada Norbert Wiener. Inclusive dijo que en algunos lugares la consumen, pero como “harina de cáscara de plátano”.

Por otro lado, ¿hay estudios que prueban que la cáscara de plátano elimina la diabetes? Encontramos un estudio, publicado en octubre de 2022, que concluyó que “las fibras dietéticas de la cáscara de plátano pueden producir efectos antidiabéticos como disminuir “la ingesta de alimentos” y “el azúcar en la sangre”, mejorar la función del hígado y páncreas e incrementar “la abundancia de la flora intestinal”. Otra investigación de 2022 determinó que “el extracto de cáscara de plátano tiene potencial como antihiperglucémico y antilipidémico en ratas diabéticas”.

No obstante, ninguna resuelve que se trata de una cura contra la diabetes. Además, se trata de estudios preclínicos, es decir, evaluaciones en animales, mas no en humanos.

No hay pruebas que la bebida de cáscara de plátano, canela y clavo y cúrcuma sane a pacientes con diabetes

Nathaly Aguilar destacó que el clavo de olor puede producir “efectos positivos en personas con diabetes” y que la cúrcuma presenta “efectos antiinflamatorios”. Sin embargo, alegó que “no se tiene evidencia de la mezcla especificada”.

Para Saby Mauricio, la bebida —proporcionada en internet— “es una infusión” que puede ayudar a la hidratación y al aprovechamiento de “las bondades nutricionales de cada alimento, pero sumado a un plan nutricional orientado a promover alimentación saludable”.

Sin embargo, aseguró que decir que esta concentración es la cura de la diabetes es insostenible porque no hay pruebas. “No hay ninguna evidencia científica que refiera que esa mezcla, así como la promueven, disminuye el azúcar en la sangre”, enfatizó.

Finalmente, la canela y el clavo de olor tampoco es la solución a la diabetes, como determinamos en una verificación anterior. La canela puede controlar niveles de glucosa en la sangre y el clavo puede regular el peso, pero no son parte de una alimentación saludable porque no es vital consumirlos, como sí lo son las frutas y verduras. Usualmente, son empleados para realzar los sabores de los alimentos.

Conclusión

La cáscaras de plátano y la mezcla promovida no “eliminan” la diabetes. No hay evidencia científica para sostener ese supuesto efecto. Expertas también descartan que dicha cáscara o bebida sea la cura de la enfermedad. Hasta el momento, no hay cura para la diabetes. Por ello, calificamos como falsa la información del video.

