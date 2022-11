No, video no expone a militares desplazándose en Washington, Estados Unidos, en 2022

En Washington, Estados Unidos, se han desarrollado las elecciones legislativas para determinar la composición del Congreso y el rumbo de la gestión de Joe Biden. Este 8 de noviembre se elegirá a miembros de la Cámara de Representantes y senadores.

En ese contexto, desde el 31 de octubre circula un video de 12.000 reproducciones en Twitter y Facebook, el cual presenta un presunto despliegue de militares. “Siete mil Deltas en este momento en Washington D. C. han sido desplazados”, describen usuarios sobre la secuencia. Otros añaden que este supuesto suceso hará que del 1 al 8 de noviembre se ponga “interesante”. Sin embargo, a estos post les falta contexto.

Usuarios comparten un video de militares desplazándose, sin contexto. Foto: captura en Twitter.

El video proviene de 2021

Para empezar, según el portal de noticias military.com, la Fuerza Delta “es una de las unidades de misiones especiales de EE. UU. centradas principalmente en la misión antiterrorista”.

Sin embargo, al hacer una búsqueda en Google, hallamos que la escena en cuestión aparece en un material audiovisual de TikTok publicado el 9 de enero de 2021. Por eso realizamos una comparación de fotogramas para evidenciar que se trata del mismo contenido.

Video de enero de 2021. Foto: captura en Tik tok / @rpotcner.

Días previos, el 6 de enero de ese año se llevó a cabo un asalto al edificio del Capitolio, que concentra las dos cámaras del Congreso de EE. UU. Dicho altercado fue protagonizado por simpatizantes de Donald Trump que consideraban “un fraude” los comicios de noviembre de 2020, en los que Joe Biden ganó la presidencia y Trump perdió la reelección.

En el mencionado video de TikTok, según una transcripción al español con la herramienta Pinpoint, se escucha una voz en off que dice que militares acaban de salir a las calles. “Hay más de 7.000 soldados desplegados dentro de Washington (…). Están por todas partes. Ustedes pueden verlo en cada esquina. El Ejército está aquí en Washington D. C.”, se le oye mencionar.

En ese tiempo, varios medios, como CNBC y Military Times, informaron sobre la autorización de la Guardia Nacional para apoyar a la Policía del Capitolio de EE. UU. y “proteger el Capitolio y a los miembros individuales del Congreso y su personal”. Dicha aprobación se realizó el 12 de enero de 2021.

Asimismo, reportaron que, según la Oficina de la Guardia Nacional, se habían facultado “hasta 21,000 soldados” en todo el país para ayudar en la seguridad a las fuerzas del orden y así salvaguardar la toma de posesión del entonces presidente electo Joe Biden.

No obstante, no podemos asegurar que los sujetos con vestimenta militar del video pertenecen a dicha unidad porque no encontramos un registro más consistente.

De acuerdo a Reuters, desde la Guardia Nacional de Washington aseguraron que al 7 de noviembre de 2022 no han solicitado apoyo para el proceso electoral. Aclararon que hasta ese momento no se contaba con “soldados desplegados antes de las elecciones intermedias”.

Conclusión

A las publicaciones que difundieron el video en cuestión les falta contexto. La secuencia no muestra a soldados desplegados para las elecciones legislativas de 2022 en Estados Unidos. Dicho clip circula en internet, al menos, desde enero de 2021. Por ello, calificamos la publicación como engañosa.

