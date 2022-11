Es falso que verrugas del virus del papiloma humano se curan con productos antiparasitarios

“Solo 1 cápsula y los papilomas salen junto con los parásitos”, se asegura en varias publicaciones que llevan imágenes de productos denominados “Ketoxide” y “Vormixil”. Según estos post, una primera señal que puede diagnosticar que una persona tiene parásitos en el cuerpo es la presencia de “verrugas” o “papilomas”, en referencia al virus del papiloma humano (VPH). Estos contenidos han alcanzado más de 1.000 interacciones y 22.000 reproducciones en Facebook. Sin embargo, muestran una información falsa.

El tratamiento contra la infección del virus del papiloma humano (VPH) no contempla productos antiparasitarios

En diálogo con Verificador de La República, la ginecóloga obstetra Vicky Vásquez descartó que estos productos —expuestos en la publicación viral— sirvan para tratar pacientes con el VPH, el cual puede afectar distintas partes del cuerpo, incluido genitales, y provocar algún tipo de cáncer.

También negó que dicha infección sea causada por parásitos: “Como su nombre lo dice, es un virus, de los cuales existen más de 200 cepas, y no es un parásito. Estos necesitan las células del cuello uterino o de otras partes de nuestro cuerpo para reproducirse, y es ahí donde producen alteraciones celulares y llegan a generar incluso cáncer”.

Comentó que dicho patógeno presenta un “comportamiento parasitario”, puesto que “necesita de otras células para sobrevivir y reproducirse”. No obstante, enfatizó que se trata “totalmente” de un virus. De hecho, en este artículo de “The Conversation” podemos obtener las diferencias entre virus y parásitos, ya que cada uno puede provocar —de forma distinta— enfermedades en humanos.

“En general, su tratamiento es con antivirales y es tópico (una intervención externa), con electrofulguración, termocoagulación o crioterapia. No se utilizan antiparasitarios, no van a servir para el tratamiento de estos virus”, resaltó. Añadió que incluso hay “cremas y pastillas que pueden ser coadyuvantes”, pero precisó que este tipo de intervención produce beneficios más lentos, por lo que generalmente no se usa.

La experta subrayó que el fin es reducir la cantidad de virus del cuerpo porque su eliminación es incierta. “El VPH no tiene cura, pero, si se diagnostica tempranamente y maneja de la manera adecuada, podemos ayudar a nuestro organismo a defenderse para disminuir el daño causado. Hay cepas benignas (producen verrugas) y cepas malignas (producen cáncer), y esto es lo primero que se debe diferenciar para poder darle un tratamiento óptimo”, puntualizó.

Enfatizó que las protuberancias en la piel, que provocan el VPH de bajo riesgo, se tratan básicamente por estética y para que no aumenten, ya que estas usualmente se “autocontagian” por el roce o rascado. “El tratamiento depende de la cantidad de verrugas y del tamaño en sí de la verruga (...) Si es muy grande, más de 2 mm, usualmente puede requerir dos sesiones, tanto de láser como de crioterapia; pero, si es menos de 2 mm, a veces con una sola sesión es suficiente para desaparecer la lesión”, precisó.

A su turno, la ginecóloga Jackeline Tinoco también sostuvo que los productos en cuestión no son recomendados para tratar el papiloma humano. Aseguró que el parásito no es igual al virus: “Para empezar, son dos cosas completamente distintas. (...) El papiloma es un virus”.

También arguyó que el VPH no se trata con productos naturales y que, en el caso de las lesiones dérmicas, se pueden usar los inmunomoduladores, que son aplicados externamente. “También existen algunos otros métodos que son para cauterizar (...) Generalmente estas son locales, es decir, en la piel”, indicó.

Afirmó que en muchos casos el sistema inmunológico hace que estas verrugas se curan solas. Para American Cancer Society, usualmente la infección del VPH no produce síntomas. “En la mayoría de las personas, el sistema inmunitario ataca el virus y elimina la infección por el VPH generalmente dentro de dos años. Esto es así tanto para el tipo de VPH de alto riesgo como para el de bajo riesgo. Sin embargo, algunas veces, las infecciones por VPH no son eliminadas por el cuerpo”, aclaró.

No obstante, para protegerse de las cepas cancerígenas, que son de alto riesgo, ambas especialistas recomendaron la vacunación, preferiblemente antes del contagio. En otra verificación hemos desarrollado qué vacunas hay contra el VPH y quiénes deben recibirla.

En un capítulo del libro “Virus del Papiloma Humano”, publicado en 2020, se concluye la existencia de una variedad de tratamientos contra las lesiones en la piel, pero que “debe determinarse por tipo de verruga, ya sea vieja o nueva; sitio; estado inmunitario del paciente; el embarazo; los efectos y efectos secundarios del procedimiento de tratamiento de verrugas; su cumplimiento con el paciente; y, sobre todo, la disponibilidad de la modalidad de tratamiento prevista”.

En el texto se destacan las terapias virucida y antimitótica, la inmunoterapia y la extirpación quirúrgica mediante el curetaje y cauterización, crioterapia, láser, entre otros. En ninguna parte se trata al VPH como parásito ni se recomiendan medicamentos o productos antiparasitarios.

Según portales online, Ketoxide y Vormixil se ofrecen principalmente como “antiparasitarios” o como un “valioso complemento” en el tratamiento contra las infecciones parasitarias.

No obstante, el químico farmacéutico del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, José Abanto, aseveró a este medio que estos no cuentan con registro en la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) ni en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), ambos organismos del Ministerio de Salud (Minsa). Es decir, no están contemplados como “productos naturales” ni como “productos farmacológicos” en el Perú.

“Creo que contienen insumos naturales y, cuando son insumos naturales, pueden registrarse por Digesa como nutrientes, pero no presentan un efecto avalado No tienen un estudio clínico significativo que respalde el producto y no colocan la descripción de los principios activos (sustancias destinadas a la fabricación). Tampoco veo el laboratorio que los fabrica”, indicó.

El especialista también sostuvo que todo producto destinado para tratar cierta enfermedad debe contar con una dosificación específica y el tiempo de tratamiento, datos que son obtenidos en estudios clínicos. En este caso, según el experto, esas cápsulas “no cuentan con un sustento científico”.

Inclusive, advirtió que no cualquier “fármaco” se usa contra las infecciones parasitarias: “Hay una variedad de medicamentos dependiendo del tipo de parásitos. Se hace un examen parasitológico y ahí detectan qué tipo de parásitos sale. (...) Hay un tratamiento específico para cada tipo de parásitos”.

Aseguró que todo medicamento, incluso el producto natural, debe contar con un registro sanitario por las autoridades competentes para luego ser comercializado en el país. Verificador realizó las consultas respectivas sobre este caso a la Digemid y Digesa, pero hasta el cierre de esta edición no han respondido. No obstante, tampoco hallamos resultados al buscar en sus páginas de registro (1 y 2) el nombre de estos frascos.

Conclusión

El VPH es un virus, no es un parásito, por lo que no se le puede tratar con productos antiparasitarios, según expertas en ginecología. Descartaron que las cápsulas de los frascos del post viral sirvan para tratar el papiloma humano. Aseguraron que generalmente se usan intervenciones externas para curar las verrugas. Además, esos productos, promocionados en la publicación, no cuentan con registro sanitario en el Perú. Por ello, calificamos la publicación como falsa.

