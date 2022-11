Es falso que Supermercados Éxito esté regalando televisores y máquinas de coser

En Facebook, circula una publicación que anuncia una supuesta donación de 620 televisores y máquinas de coser que ya no se pueden vender “debido a rasguños menores”.

El posteo viral, perteneciente a la página Éxito Fans, a la fecha ha sido compartido más de 500 veces y suma más de 400 comentarios. Supermercados Éxito es una cadena colombiana de retail muy conocida. Sin embargo, el anuncio es falso . El link que colocan para registrarse en realidad conduce a un sitio web diseñado para robar información personal. El propio establecimiento desmintió la “promoción”.

No, Supermercados Éxito no ha anunciado que donará televisores ni máquinas de coser

En múltiples oportunidades, hemos desmentido anuncios como este, que usan una modalidad parecida (1, 2, 3, 4, 5).

A través de las redes sociales, pudimos trasladarle la consulta sobre el anuncio a Éxito, quienes nos señalaron:

“Esta publicación es falsa. Nuestra única página oficial de Facebook es esta (Éxito, a través de la cual se comunicó Verificador), la cual podrás confirmar por el check de verificación de nuestro perfil. Su página ya se encuentra en manos de nuestra área de seguridad informática”.

Cabe mencionar que la página apócrifa Éxito Fans se creó recién este año, el 30 de mayo de 2022, y solo cuenta con tres posts a la fecha. Además, ha tenido otros dos nombres de emprendimientos que no están relacionados con las ventas por retail: “Bar Laitier Bonaventure” y “Boucherie Georges Côté et La Cuisine de Manon”.

Modalidad repetida

Como ya hemos tratado en otros artículos (1,2), este tipo de anuncios son parte de una modalidad de estafa que suplanta marcas conocidas para robar datos de usuarios. Lo que se hace es incentivar a los internautas a compartir una publicación o comentarla (en este caso, gracias al algoritmo de Facebook, más personas lo ven), lo que le da mayor alcance. A su vez, se deja un link gracias al cual los inescrupulosos obtendrán datos sensibles. Esto se conoce como phishing.

Para este caso en particular, el enlace conduce a un sitio web que pide descargar un navegador. Como ya señaló Ricardo Elías, presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, lo recomendable es no ingresar a ningún link de este tipo y reportar el caso a los canales adecuados como el Ministerio Público. El solo hecho de hacer clic en algún hipervínculo que no conoces puede proporcionarle tus datos a los estafadores.

Por medio de la herramienta Virus Total realizamos un análisis del link del anuncio. Por lo menos un proveedor de seguridad calificó la URL como maliciosa.

Conclusión

La aparente donación de 620 televisores y lavadoras de la página apócrifa “Éxito Fans” dirige a un enlace malicioso. Supermercados Éxito no está vinculado al anuncio. La oferta de regalo coincide con el método para estafar usuarios y robarles información personal, como ya hemos reportado varias veces en Verificador. Por tanto, calificamos esto como falso.

