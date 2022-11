Es falso que el congresista Montoya nunca haya hablado de fraude electoral en la elección 2021

El último fin de semana, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el pedido que hizo el Gobierno de Pedro Castillo para que se active la Carta Democrática Interamericana y se realice una visita para supervisar la situación del país. Ante la decisión del organismo internacional, algunos parlamentarios, entre ellos Jorge Montoya, mostraron su disconformidad.

En una entrevista realizada el último 20 de octubre a través de RPP Noticias, la periodista Mabel Huertas le preguntó a Montoya: “¿No fueron ustedes quienes acudieron en primera instancia a la OEA para denunciar un supuesto fraude electoral en nuestro país?”

“Fuimos para hablar con la OEA sobre las elecciones, mi posición, nunca dije fraude, hablé de irregularidades presentadas”, contestó Montoya.

Sin embargo, Montoya sí habló de fraude.

El 5 de junio de 2022, a través de un hilo en su cuenta de Twitter, Montoya aseguró que el “fraude en las elecciones” del 2021 tendrían consecuencias.

“A mis seguidores y amigos: seguimos en la lucha, no solo con palabras sino con hechos […]. Fraude (en las) elecciones tendrán consecuencias. Los organismos competentes tendrán en sus manos hacer justicia sancionando a los directos responsables, muchos ya identificados y mencionados en el informe final de la comisión que me honra presidir”, escribió el exalmirante en su cuenta social.

Captura de pantalla Twitter Jorge Montoya, 5 de junio 2022. Foto: captura de Twitter / @Alm_Montoya

Las veces que Montoya deslizó la idea de un “fraude” en las elecciones del 2021

Registro de entrevistas que datan del 2021 y del presente año demuestran que el congresista de Renovación Popular sostuvo, en diversas ocasiones, que el triunfo del presidente Castillo fue producto de un supuesto “fraude” ante el Jurado Nacional de Elecciones.

12 de junio 2021

“Las irregularidades han tenido una tendencia de crecimiento en la primera vuelta, en diferentes lugares, por error de materiales, por firmas falsas, por conteo de votos equivocado, pedimos que lo revisen, pero no aceptaron porque el procedimiento no lo permite. Consideramos que no era correcto el resultado”, aseguró.

15 de junio 2021

Montoya suscribió un comunicado en el que expresaban “preocupación por las denuncias a través de las cuales se vienen difundiendo flagrantes alteraciones del debido proceso de elaboración de actas, recolección, digitación y conteo, que han seguido parcialmente un proceso administrativo que, por la magnitud de casos, no se ha llevado a cabo diligentemente y en forma completa, lo que viene produciendo una percepción ciudadana mayoritaria de un proceso poco transparente, irregular y pasible de fraude”.

24 de junio 2021

“Es necesario hacer un llamado al encargado de la presidencia -Francisco Sagasti- para que la OEA haga una auditoría para validar los resultados”, manifestó.

30 de junio 2021

“Ellos mismos han hecho el proceso (de observación) en nuestro sistema electoral actual y en los puntos que ellos han censado no han encontrado fraude. Irregularidades sí, pero no han encontrado fraude. Es una cosa avanzada y si hacen una auditoría sería un complemento al trabajo que tienen y sería una tranquilidad para el país”, señaló en declaraciones a RPP.

18 de mayo 2022

El congresista de Renovación Popular y presidente de la comisión investigadora del proceso de Elecciones Generales de 2021, Jorge Montoya, consideró que Zamir Villaverde, empresario que cumplía una prisión preventiva de 24 meses por el presunto delito de tráfico de influencias, tenía “información valiosa […] vinculada al Gobierno en general y al fraude (elecciones 2021)”.

25 de mayo 2022

Durante la presentación del informe de la comisión investigadora del proceso de Elecciones Generales del 2021, Jorge Montoya sostuvo lo siguiente: “[…] Estos hechos constituirían grave fraude a la ley electoral”.

11 de junio 2022

“Sus días estarán contados y sus manipulaciones no quedarán impunes porque se burlaron de la voluntad popular y eso no se perdona, sino que se sanciona de la manera más drástica posible”, advirtió Montoya al JNE.

Estas son las más importantes declaraciones a medios de comunicación del congresista Jorge Montoya.

Conclusión

PerúCheck recoge en esta nota las veces en las que Jorge Montoya afirmó la existencia de un “fraude” en las elecciones. Por eso, podemos afirmar que el congresista sí habló de fraude en la elección de Pedro Castillo. Post de su cuenta en Twitter del 25 de junio del 2022 lo demuestra.

Fact-checking elaborado por Martín Peregrino para la alianza PerúCheck.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República, nuestra selección dominical de artículos de fact-checking que desmienten los contenidos falsos que circulan en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271).