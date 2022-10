No, video no muestra a congresista Norma Yarrow cantando en evento para Vladimiro Montesinos

“Te lo tenías guardadito, Norma Yarrow, calentando las noches friolentas de la salita del SIN, así que estás apadrinada por el ‘doc’ Montesinos”, se anuncia en un tuit que adjunta un video en el que supuestamente aparece la ahora congresista. Dicho contenido fue compartido por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien lo calificó como un “magnífico destape”.

La secuencia, que comprende más de 40.000 reproducciones, expone a una mujer de cabello corto con un vestido negro cantando en un evento en el que se encuentra Vladimiro Montesinos. Sin embargo, lo que se asegura del clip es falso.

Tuit vinculado a Norma Yarrow. Foto: captura en Twitter.

En el video aparece la cantante Silvia Cornejo, no Norma Yarrow

En YouTube encontramos el archivo original de la secuencia en cuestión, que se encuentra registrada en la cuenta del Centro de Documentación e Investigación del Lugar de La Memoria (LUM). “Vladivideo 160A - Cumpleaños de Vladimiro Montesinos”, se titula. También se indica que la fecha del evento fue el 20 de mayo de 1998.

Video. Foto: captura en Youtube / LUM.

Desde el minuto 28 con 28 segundos del original se pueden observar la participación de la mujer de cabello corto que comienza cantando. En un momento (33:52 -33:56), la artista se presenta como “Silvia Cornejo”. A partir del minuto 31 con 48 segundos, ella felicita a Montesinos por su cumpleaños. Aquí podemos hacer una comparación de fotogramas que evidencia que el clip expuesto en Twitter corresponde al material audiovisual del LUM.

De acuerdo con jefe de la Unidad de Investigación de La República, Ángel Paéz, se trata de “Silvia Margarita Cornejo Risco” quien, según información en la Sunat, se dedica a las actividades artísticas. Indicó que este evento se produjo en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), donde ahora funciona la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Pero aclaró que no se trata de la “salita” del SIN.

Por otro lado, en Twitter Norma Yarrow se pronunció al respecto: “Alguien dígale a Cerrón y sus secuaces que yo no canto, me encantaría, pero no tengo esa virtud, y que con este ‘acoso’ y difamación no me callarán”. También compartió un tuit el cual desmiente que en el clip se muestra a la parlamentaria y se precisa que se trata de Silvia Cornejo.

Conclusión

La mujer de vestido negro del video no es la actual congresista Norma Yarrow, sino la cantante Silvia Cornejo Risco. Dicha artista cantó en ese evento por el cumpleaños de Vladimiro Montesinos suscitado en mayo de 1998, según el registro del LUM. Por ello, calificamos lo que se describe del clip como falso.

