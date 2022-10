No, foto no evidencia al actual presidente de Argentina junto a Walter ‘Alfa’, que lo acusó de corrupto

En Facebook y Twitter circula una supuesta fotografía en la que aparece el presidente de Argentina, Alberto Fernández, mientras es abrazado por Walter ‘Alfa’ Santiago, participante del reality show “Gran hermano”, producido por Telefe Noticias.

El último 20 de octubre, La Nación reportó que este sujeto acusó en un video al mandatario de corrupto: “Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño (un diputado), la mano derecha de Alberto Fernández. Lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien”. A través de Twitter, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, negó algún acto de corrupción del jefe de Estado y expresó que Fernández “no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”. También solicitó que el participante y la producción del “Gran hermano” se retracten.

“Acá están juntitos, el coimeado y el que no lo conocía”, se asegura en la descripción que acompaña a la imagen en cuestión. Dicho contenido circula desde el 22 de octubre de 2022. Sin embargo, se trata de una información falsa.

En este artículo no estamos validando que el mandatario haya o no cometido algún delito relacionado a la corrupción. Solo estamos verificando si la “fotografía” muestra o no al mandatario con el participante.

Alberto Fernández no aparece en esta foto con Walter ‘Alfa’ Santiago, es un montaje

Una búsqueda de imágenes en Google evidenció a la pieza original, expuesta por el portal web Dixitp. En esta aparece el actual mandatario con Claudio Ferreño que, según su Twitter, es legislador de la ciudad de Buenos Aires y presidente del bloque Frente de Todos. Asimismo, allí se detectan detalles, como la vestimenta del jefe de Estado y el fondo, que coinciden con los mostrados en el post viral.

Al hacer un análisis con la herramienta Fotoforensics, detectamos que la imagen cuestionada muestra indicios de haber sido adulterada: se exponen contornos difusos y se presentan varios colores que demuestran una escasa uniformidad. En cambio, en la instantánea de Ferreño y Fernández, se exhibe una armonía en cuanto a los tonos y a los contornos.

De hecho, la foto original fue reportada en la cuenta oficial de Instagram de Claudio Ferreño el 15 de diciembre de 2019. A inicio de diciembre, él había jurado como diputado de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo que se expone en esta misma red social. Alberto Fernández asumió el cargo de la presidencia de Argentina el 10 de diciembre de ese año tras triunfar en las elecciones de octubre.

Además, en la pieza adulterada se coloca a Walter ‘Alfa’ Santiago con lentes y una chaqueta negra. Según registra su cuenta de Instagram, de esa forma aparece en una fotografía con su “amigo Nacho El Haiek, CEO de El Garage TV”, a quien realmente abraza.

Dicha instantánea fue publicada el 18 de septiembre de 2022. En esa misma fecha difundió, incluso, un video corto con música sobre dicha escena. En esa imagen, además, podemos identificar otros elementos que coinciden con los que se muestran en la pieza en cuestión.

Finalmente, el medio de fact-checking Chequeado también desmintió que Alberto Fernández se exhibiera en esta supuesta foto con Walter ‘Alfa’ Santiago. Determinó que se trataba de un fotomontaje.

Conclusión

La imagen del presidente de Argentina, Alberto Fernández, junto a Walter ‘Alfa’ Santiago, es un montaje. Dicha pieza adulterada empleó partes de dos fotos originales. En la primera, el mandatario se muestra al costado del legislador Claudio Ferreño. En la segunda, el participante en realidad abraza a su amigo llamado Nacho. Por ello, calificamos este post como falso.

