No, el famoso fisicoculturista Doug Brignole no murió a causa de la vacuna contra la COVID-19

El último 13 de octubre, Doug Brignole, famoso fisicoculturista y divulgador deportivo estadounidense, ganador del Mr. América (1982) y del Mr. Universo (1986), falleció a los 62 años.

En 2021, el atleta anunció en Facebook que se había puesto la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. En los comentarios, señaló lo siguiente:

“Tengo la suficiente confianza, de acuerdo a lo que he investigado, para ponerme la vacuna. Aquellos de ustedes que piensan que la vacuna mata a la gente, pueden usarme como prueba. Si muero, tenían razón. Si no muero y no tengo efectos nocivos, entonces estaban equivocados y deberían admitirlo (al menos, ante ustedes mismos). O mejor aún, deberían admitir que los engañaron y decirle al mundo quién los engañó. Así, otras personas se beneficiarían evitando a esos traficantes de miedo”.

Publicación y comentario de Doug Brignoles. Foto: composición LR/ Facebook

Una hipótesis sin pruebas

El reciente deceso del atleta probaría, según muchos usuarios, al tomar en cuenta lo que señaló el año pasado, que efectivamente fue la vacuna la que acabó con su vida. Un argumento que se usa para esta hipótesis es que, en un primer momento, los medios (1, 2, 3) indicaron que la muerte ocurrió por “causas desconocidas”.

Titular de la página MensHealth. Foto: captura de MensHealth

Desde hace algún tiempo, circulan en redes sociales supuestos videos de “muertes repentinas” captadas en televisión con el hashtag #repentinitis. Según los que defienden esta teoría, los presuntos efectos de la inoculación contra el coronavirus ocasionan infartos y problemas cardiovasculares que podrían manifestarse en cualquier instante, lo que provoca el fallecimiento a personas ‘sanas’ de un día para otro.

Así, el deceso de Doug Brignoles fue asociado a esto. Algunos usuarios, incluso, simplemente publicaron la captura de pantalla del comentario hecho por el fisicoculturista en 2021 junto con el screenshot de la noticia de “las causas desconocidas de su muerte”, lo que estableció una relación implícita entre ellas.

Ejemplo de publicación viral que relaciona la noticia de su muerte a su comentario. Foto: captura de Facebook

¿De qué murió Doug Brignole?

Sin embargo, todo esto no tiene asidero. En realidad, Brignoles murió, de acuerdo con el servicio forense del condado de Los Ángeles, de una infección a causa de la COVID-19. Además, el deportista tenía una comorbilidad que pudo complicar su proceso: enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esta, según MayoClinic, consiste en la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en las arterias, lo que puede obstruir la irrigación sanguínea.

Datos de fallecimiento por el servicio forense del condado de Los Ángeles. Foto: captura del condado de Los Ángeles

Según declaraciones de Sarah Ardalani, vocera del servicio forense del condado de Los Ángeles, para PolitiFact, medio que ya desmintió este bulo, esta condición contribuyó con el deceso, pero no fue una causa subyacente, sino la infección debido al coronavirus.

Es mejor vacunarse que no hacerlo

Politifact también explica que no existe registro de cuántas dosis alcanzó a inocularse el fisicoculturista.

Aun así, distintas investigaciones prueban (1, 2, 3) que, aunque la vacuna no elimina del todo la posibilidad de muerte derivada de la COVID-19, sí la disminuye considerablemente en comparación con quienes no la han recibido. De hecho, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) calculan que una persona mayor de 50 años que no ha sido inoculada tiene 12 veces más probabilidades de morir que alguien que sí.

Una reciente investigación del PharmacyTimes con más de 100.000 ancianos sugiere que el riesgo de desarrollar una infección fuerte a causa del coronavirus, incluso habiéndose vacunado, incrementa a partir de los 50 años. Incluso así, según el CDC, los adultos de entre 50 y 64 años que se han inmunizado contra la COVID-19 y adquieren la enfermedad, tienen una probabilidad de fallecer de 0,00014%.

Conclusión

El fisicoculturista Doug Brignole no murió a causa de los efectos de la vacuna contra la COVID-19, sino por una infección producto de esta enfermedad. Por tanto, calificamos la información como falsa .

