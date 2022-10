Video en el que aparece excoronel ruso promueve información falsa sobre la COVID-19

“Coronel de inteligencia ruso revela estrategias de las élites globales detrás de la pandemia de COVID-19″, advierte un post publicado el 24 de octubre en Facebook. En el mismo, se adjunta un video con más de 1.200 reproducciones en el que aparece Vladimir Kvachkov. Asegura que la COVID-19 no es una pandemia, sino una “completa mentira”.

“El fenómeno del coronavirus, que se ha calificado falsamente como pandemia, necesita ser examinado desde la perspectiva de los poderes globales religiosos, políticos, financieros, económicos y nacionales (...) El objetivo de los poderes ocultos sionistas y financieros es reducir la población mundial”, se escucha asegurar a una voz en off que aparentemente traduce lo anunciado en ruso por el hombre en cuestión.

También se oye decir: “El coronavirus fue creado artificialmente, tiene un origen artificial. Ya se ha probado científicamente”. El entrevistador presenta a Vladimir Kvachkov como “coronel de la inteligencia rusa y doctor en ciencia”. Sin embargo, es una información falsa.

La COVID-19 es una enfermedad real. No hay pruebas sólidas para afirmar que el origen del virus sea artificial

A través de una búsqueda con la herramienta Who Posted What?, descubrimos que la publicación circula en Facebook desde, al menos, abril de 2020. En marzo de ese año, la COVID-19 fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “por los niveles alarmantes de propagación y gravedad”. Tan solo en Perú, ha provocado el deceso de más de 200.000 personas y más de 4.000.000 de contagiados, según reportes de la Universidad de Johns Hopkins.

Como se ha demostrado en otro artículo de Verificador de La República, hay estudios, publicados en The New England Journal of Medicine, Nature y en otras revistas, que revelan la existencia del virus y que fue aislado y secuenciado. Asimismo, un informe de la OMS ha respaldado esta versión. Según esta evidencia, se ha concluido que este patógeno corresponde a la misma familia del coronavirus o Coronaviridae, a la cual pertenecen el SARS-CoV (2002) y el MERS-CoV (2012).

Además, en otra verificación se determinó que la COVID-19, al ser una pandemia, presenta una elevada transmisibilidad y una letalidad que varía.

Por otro lado, un artículo de The Conversation de enero de 2021 sostuvo: “Hasta el momento, la comunidad científica coincide en que el origen más probable del virus es una zoonosis (virus que se transmite naturalmente de los animales a la especie humana y viceversa). De hecho, se conoce que los coronavirus que infectan a humanos suelen provenir de ancestros que se encuentran en murciélagos”. Además, citó estudios que han identificado que el coronavirus de murciélagos son “similares al SARS-CoV-2 en hasta un 96 % de su genoma”.

Otro informe de 2021 concluyó que hay más evidencias para descartar que dicho patógeno haya sido diseñado en el laboratorio o creado “como un arma biológica por conspiración”. Otro artículo de ese año publicado en Nature sostuvo también que aún no hay pruebas claras para respaldar que el nuevo coronavirus haya surgido en laboratorio. Entre las teorías se señala que se habría recolectado el SARS-CoV-2 de un animal y mantenido en su laboratorio para estudios, o que se habría creado a través ingeniería de genomas de coronavirus. Sin embargo, se aclara que se trata de “conjeturas” y que “la mayoría de los científicos dicen que el SARS-CoV-2 probablemente tiene un origen natural y se transmitió de un animal a los humanos”.

Por otro parte, en marzo de 2020, el medio ruso RIA reportó que la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa pidió “bloquear” una serie de fakes sobre la COVID-19, que incluso estaban relacionadas con su origen. Entre los contenidos en cuestión se encontraba este video viral en el que aparece Vladimir Kvachkov. En junio de ese año, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, descartó que el origen del virus haya sido artificial porque no hay evidencia, y avaló la necesidad de luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus.

Según un reporte de agosto de 2021 de este medio, Vladimir Kvachkov es un coronel retirado de la Dirección Principal de Inteligencia de la Federación Rusa y se hizo muy conocido en el año 2005 cuando fue acusado del intento de asesinato al político ruso Anatoly Chubais. Luego de tres años de prisión, fue liberado. En 2013, el Tribunal de la Ciudad de Moscú lo sentenció a 13 años de prisión por promover una rebelión armada. No obstante, el Tribunal Supremo conmutó la condena a ocho años y en 2019 salió en libertad.

Conclusión

La COVID-19 es una enfermedad que fue declarada como pandemia en 2020 por su elevada transmisión y letalidad. Ha generado el fallecimiento de muchas personas. Hasta el momento, no hay evidencia científica sólida para determinar que el origen del virus haya sido artificial. No obstante, las pruebas se acercan a que su origen es natural. Por ello, calificamos el contenido de este video como falso.

